Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν, ποιες άλλες συναντήσεις γίνονται

Στην Αγκυρα βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου συναντάται με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Θα ακολουθήσει το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, για το οποίο μετέβη στη γείτονα πολυάριθμη υπουργική συνοδεία, πλαισιώνοντας τον πρωθυπουργό.

Παράλληλες συναντήσεις στο τουρκικό Προεδρικό Μέγαρο

Την ώρα που εξελίσσεται η κατ’ ιδίαν συνάντηση Ερντογάν – Μητσοτάκη, σε διαφορετικές αίθουσες συναντώνται ξεχωριστά οι 10 υπουργοί από την Ελλάδα με τους Τούρκους ομολόγους τους.

Στις 16:15 θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στις 17:00 θα ακολουθήσει η τελετή υπογραφών και οι κοινές δηλώσεις.

Στις 18:00 είναι προγραμματισμένο επίσημο δείπνο προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Τι γράφουν τα τουρκικά ΜΜΕ

Την ώρα που άρχιζε η συνάντηση των δύο ηγετών, τα μεγαλύτερα ΜΜΕ της Τουρκίας δεν φιλοξενούσαν την είδηση στα βασικά θέματα των ιστοσελίδων τους.

Η Milliyet, στο σχετικό της ρεπορτάζ, σημειώνει ότι η συνάντηση πραγματοποιείται έπειτα από περίπου δύο χρόνια και εντάσσεται στο 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Υπενθυμίζει ότι η επίσκεψη του Ερντογάν στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2023 είχε σηματοδοτήσει την έναρξη νέας περιόδου στις διμερείς σχέσεις, με την υπογραφή της «Διακήρυξης των Αθηνών» για φιλικές σχέσεις και καλή γειτονία.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, στις συνομιλίες της Άγκυρας θα εξεταστεί το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, η κατάσταση της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, καθώς και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Η Milliyet προσθέτει ότι αναμένεται επίσης να τεθεί το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με ανταπόκριση του CNN Turk από την Αθήνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στην Άγκυρα συνοδευόμενος από εννεαμελή υπουργική αποστολή. Στη λίστα δεν περιλαμβάνεται ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος έχει κατά καιρούς προβεί σε επικριτικές δηλώσεις για την Τουρκία.

Οι δηλώσεις Ερντογάν περί «ειρήνης και ασφάλειας για εμάς και τους γείτονές μας» λίγο πριν από τη συνάντηση εκλήφθηκαν στην Αθήνα ως μήνυμα αποκλιμάκωσης και έτυχαν ευρείας προβολής στον ελληνικό Τύπο.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, οι προσδοκίες στην ελληνική πλευρά εμφανίζονται συγκρατημένες, καθώς δεν αναμένονται άμεσες εξελίξεις στα σύνθετα ζητήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει τη συνέχιση της διαδικασίας εξομάλυνσης που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και τη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας.

Στην ατζέντα περιλαμβάνεται και η συνεργασία για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, όπου οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει μηχανισμούς συνεννόησης. Παράλληλα, εξετάζεται η προοπτική αύξησης του διμερούς εμπορίου, με στόχο τα 10 δισ. δολάρια, καθώς και θέματα που αφορούν το εμπόριο, τον τουρισμό, την εκπαίδευση και την υγεία.

