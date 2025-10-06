Σε εξέλιξη τα έργα του Δήμου Πατρέων στην Πανεπιστημίου: Νέα πεζοδρόμια και ασφαλτοστρώσεις ΦΩΤΟ

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς τα έργα αναβάθμισης στην οδό Πανεπιστημίου από τον Δήμο Πατρέων, με ασφαλτοστρώσεις, νέα πεζοδρόμια και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας.

06 Οκτ. 2025 13:51
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα ασφαλτόστρωσης και κατασκευής πεζοδρομίων, που πραγματοποιεί ο Δήμος, στην οδό Πανεπιστημίου.

Ασφαλτοστρώθηκε το τμήμα από την οδό Αρέθα έως την Διγενή Ακρίτα κι έχουν γίνει διαγραμμίσεις. Οι εργασίες συνεχίζονται από τον κόμβο Κουρτέση μέχρι την οδό Αρέθα με ασφαλτόστρωση και κατασκευή πεζοδρομίων, όπου δεν υπάρχουν.

Πεζοδρόμια κατασκευάστηκαν στην οδό Αρέθα στο τμήμα της πάνω από την οδό Πανεπιστημίου.

Γίνεται η ενίσχυση με πασσάλους της μάντρας του Α’ Δημοτικού Κοιμητηρίου.

Στο ύψος της Γεωργικής Σχολής πρόκειται να γίνει αλλαγή των κλίσεων του οδοστρώματος για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων και θα επισκευαστούν οι μπάρες στο πεζοδρόμιο για την ασφάλεια των πεζών.

Στηθαία ασφαλείας και κιγκλιδώματα θα τοποθετηθούν σε όλη την πόλη, όπου αυτά χρειάζονται.

