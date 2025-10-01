Σε ισχύ από σήμερα οι νέοι κανόνες για τα Airbnb, αρχίζουν οι διαγραφές

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης επιτόπιους ελέγχους από μικτά κλιμάκια με κυρώσεις για παραβάσεις, ενώ οι καταχωρίσεις που δεν πληρούν τις λειτουργικές προδιαγραφές μπορούν να αποκλειστούν προσωρινά.

Σε ισχύ από σήμερα οι νέοι κανόνες για τα Airbnb, αρχίζουν οι διαγραφές
01 Οκτ. 2025 9:57
Pelop News

Από σήμερα, 1 Οκτωβρίου 2025, τίθεται σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο για τη βραχυχρόνια μίσθωση, με την ΑΑΔΕ να ξεκινάει τις διασταυρώσεις και να διαγράφει αυτόματα καταχωρίσεις Airbnb που δεν πληρούν τις νέες προδιαγραφές.

Airbnb: Τι ισχύει για ΦΠΑ, διάρκεια μίσθωσης και ανανεώσεις αδειών, οι νέες οδηγίες για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, πλέον επιτρέπονται μόνο ακίνητα κύριας χρήσης, όπως υπνοδωμάτια και χώροι διαβίωσης με φυσικό φωτισμό και αερισμό. Υπόγεια, αποθήκες, γκαράζ και άλλοι βοηθητικοί χώροι αποκλείονται από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Η ΑΑΔΕ θα αντλεί πληροφορίες από το Ε9, το Κτηματολόγιο και το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, ώστε οι μη συμβατές καταχωρίσεις να αφαιρούνται αυτόματα από τις πλατφόρμες.

Κάθε κατάλυμα θα πρέπει να διαθέτει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου για την εγκατάσταση, ανιχνευτές καπνού, πυροσβεστήρες, ρελέ διαρροής, φωτισμό και σήμανση διαφυγής, διάγραμμα εκκένωσης και φαρμακείο πρώτων βοηθειών. Επιπλέον, απαιτούνται πιστοποιητικά απεντόμωσης και μυοκτονίας.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης επιτόπιους ελέγχους από μικτά κλιμάκια με κυρώσεις για παραβάσεις, ενώ οι καταχωρίσεις που δεν πληρούν τις λειτουργικές προδιαγραφές μπορούν να αποκλειστούν προσωρινά.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένει η υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής έως την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα από την αναχώρηση του μισθωτή, ενώ η οριστικοποίηση του Μητρώου πραγματοποιείται έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Αλλαγή διαχειριστή ή ιδιοκτήτη απαιτεί νέα εγγραφή και απόδοση νέου ΑΜΑ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:06 Νέο ρεκόρ στην τιμή του χρυσού μετά το shutdown στις ΗΠΑ
12:04 Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης σπιτιού μπήκε σε σπίτι και χτύπησε τους ενοικιαστές – Συνελήφθη ο γιος του
12:01 Μυλωνάκης: Τίθεμαι στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
12:00 Μόναχο: Κλειστό το Oktoberfest μετά τον συναγερμό για βόμβα
11:53 Η σέξι ξανθιά του «sex and the city» μαγνητίζει ακόμα
11:45 Με πτώση άνοιξε το Χρηματιστήριο της Αθήνας
11:37 Την Δευτέρα η Συνέντευξη Τύπου για τον «4ο Ημιμαραθωνιος Φ. Τσιμιγκάτος»
11:30 Διπλάσιος κίνδυνος εμφάνισης long Covid στα παιδιά μετά από δεύτερη μόλυνση
11:26 Η ΕΛΑΣ προειδοποιεί για απάτες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων BINTEO
11:22 Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Α1 Εθνική Γυναικών-Σάββατο αγωνίζονται ΝΟΠ και ΝΕΠ
11:18 ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης – 5.000 θέσεις εργασίας για άτομα άνω των 50
11:16 Μόναχο: Η γοητεία από τις βαυαρικές άλπεις
11:13 Λατινοπούλου για «πόθεν έσχες»: «Δεν προέρχομαι από τζάκι»
11:10 DATA C – Η ανάλυση του Θ. Λουλούδη: Κάτι νέο γεννιέται; Η Δυτική Ελλάδα ως «εργαστήριο» πολιτικών μεταλλάξεων
11:05 Η Αντωνίου άφησε να παιχτεί ποδόσφαιρο στο Νίκη-Αρης Πατρών
11:04 Δημόσιο: Έρχονται 19.500 προσλήψεις για το 2026
10:56 Δυτική Ελλάδα: Παρούσα η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στη ΔΕΘ
10:52 Το Ισραήλ σφίγγει το κλοιό στη Γάζα, κόβει την πρόσβαση στον Νότο
10:46 Πάτρα: «Ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη χήρα» 17-18/10
10:46 Θανάσιμη πτώση στη Θεσσαλονίκη: 48χρονη έπεσε από το μπαλκόνι ενώ καθάριζε τα τζάμια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 1/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ