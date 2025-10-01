Σε ισχύ από σήμερα οι νέοι κανόνες για τα Airbnb, αρχίζουν οι διαγραφές

Από σήμερα, 1 Οκτωβρίου 2025, τίθεται σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο για τη βραχυχρόνια μίσθωση, με την ΑΑΔΕ να ξεκινάει τις διασταυρώσεις και να διαγράφει αυτόματα καταχωρίσεις Airbnb που δεν πληρούν τις νέες προδιαγραφές.

Airbnb: Τι ισχύει για ΦΠΑ, διάρκεια μίσθωσης και ανανεώσεις αδειών, οι νέες οδηγίες για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, πλέον επιτρέπονται μόνο ακίνητα κύριας χρήσης, όπως υπνοδωμάτια και χώροι διαβίωσης με φυσικό φωτισμό και αερισμό. Υπόγεια, αποθήκες, γκαράζ και άλλοι βοηθητικοί χώροι αποκλείονται από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Η ΑΑΔΕ θα αντλεί πληροφορίες από το Ε9, το Κτηματολόγιο και το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, ώστε οι μη συμβατές καταχωρίσεις να αφαιρούνται αυτόματα από τις πλατφόρμες.

Κάθε κατάλυμα θα πρέπει να διαθέτει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου για την εγκατάσταση, ανιχνευτές καπνού, πυροσβεστήρες, ρελέ διαρροής, φωτισμό και σήμανση διαφυγής, διάγραμμα εκκένωσης και φαρμακείο πρώτων βοηθειών. Επιπλέον, απαιτούνται πιστοποιητικά απεντόμωσης και μυοκτονίας.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης επιτόπιους ελέγχους από μικτά κλιμάκια με κυρώσεις για παραβάσεις, ενώ οι καταχωρίσεις που δεν πληρούν τις λειτουργικές προδιαγραφές μπορούν να αποκλειστούν προσωρινά.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένει η υποχρέωση υποβολής της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής έως την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα από την αναχώρηση του μισθωτή, ενώ η οριστικοποίηση του Μητρώου πραγματοποιείται έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Αλλαγή διαχειριστή ή ιδιοκτήτη απαιτεί νέα εγγραφή και απόδοση νέου ΑΜΑ.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



