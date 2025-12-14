Σε ισχύ από σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στην Πάτρα

14 Δεκ. 2025 9:18
Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στην Πάτρα, όπως προτείνεται από τον Εμπορικό Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Το προτεινόμενο ωράριο προβλέπει εκτεταμένες ώρες λειτουργίας, κυρίως τις ημέρες που προηγούνται των Χριστουγέννων, με στόχο τη διευκόλυνση των καταναλωτών και την ενίσχυση της τοπικής αγοράς.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο

Κυριακή 14/12/2025: 11:00 – 16:00

Δευτέρα 15/12/2025: 09:00 – 14:30

Τρίτη 16/12/2025: 09:00 – 14:00 & 17:30 – 21:00

Τετάρτη 17/12/2025: 09:00 – 14:30

Πέμπτη 18/12/2025: 09:00 – 14:00 & 17:30 – 21:00

Παρασκευή 19/12/2025: 09:00 – 14:00 & 17:30 – 21:00

Σάββατο 20/12/2025: 09:00 – 16:00

Κυριακή 21/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22/12/2025: 10:00 – 21:00

Τρίτη 23/12/2025: 10:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή Χριστουγέννων): 10:00 – 20:00

Πέμπτη 25/12/2025: Αργία

Παρασκευή 26/12/2025: Αργία

Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 16:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00

Ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών επισημαίνει ότι το εορταστικό ωράριο είναι προτεινόμενο και εφαρμόζεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, καλώντας τους εμπόρους να το τηρήσουν με ευθύνη και τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν την εορταστική περίοδο για τις αγορές τους από την τοπική αγορά.

