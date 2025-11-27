Σε ισχύ το πακέτο Τσιόδρα για τα χημικά: Υπεγράφησαν τα τρία νομοθετήματα στην Ε.Ε.

Σε ειδική τελετή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπεγράφη το πλήρες νομοθετικό πακέτο για τα χημικά που εισηγήθηκε ο Δημήτρης Τσιόδρας, ολοκληρώνοντας μια πολύμηνη διαδικασία διαπραγματεύσεων και συμφωνίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών.

27 Νοέ. 2025 13:51
Με την επίσημη υπογραφή τριών κανονισμών και μιας απόφασης αναστολής εφαρμογής υφιστάμενων κανόνων, τίθεται πλέον σε ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νομοθετικό πακέτο για τα χημικά που διαμόρφωσε και διαπραγματεύτηκε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Δημήτρης Τσιόδρας. Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρουσία της Προέδρου Ρομπέρτα Μέτσολα και της Δανής Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μαρί Μπιέρρε.

Το πακέτο είχε ήδη εγκριθεί με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέλεια και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, όπου ο Δημήτρης Τσιόδρας είχε τον ρόλο του διαπραγματευτή εκ μέρους του Ε.Κ.

Ο πρώτος Κανονισμός προβλέπει τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας δεδομένων για την αξιολόγηση της ασφάλειας των χημικών ουσιών. Στην πλατφόρμα θα συγκεντρώνονται πληροφορίες για κινδύνους, ιδιότητες, χρήσεις και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενισχύοντας την προστασία των καταναλωτών και υποστηρίζοντας παράλληλα την καινοτομία και τη βιομηχανία.

Ο δεύτερος Κανονισμός ενδυναμώνει και αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Χημικά (ECHA), ενώ ο τρίτος ανακατανέμει τις αρμοδιότητες ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς που ασχολούνται με χημικά, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ τους και περιορίζοντας τις επικαλύψεις.

Μαζί με τα τρία νομοθετήματα υπεγράφη και η απόφαση για την αναστολή εφαρμογής συγκεκριμένων κανόνων μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2028, πρόταση που επίσης είχε εισηγηθεί ο Δημήτρης Τσιόδρας. Η αναστολή αφορά τις υποχρεώσεις ταξινόμησης, σήμανσης και συσκευασίας των χημικών ουσιών, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αποφυγή εφαρμογής διαδικασιών που ενδέχεται σύντομα να αναθεωρηθούν και να απλοποιηθούν, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

