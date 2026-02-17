Κακοκαιρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Καλαβρύτων – Και ο Δήμος Ερυμάνθου

Μετά τον Δήμο Ερυμάνθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε πριν από λίγη ώρα και ο Δήμος Καλαβρύτων, καθώς υπήρξε θετική απάντηση στο αίτημα που είχε καταθέσει προς το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή από την κακοκαιρία.

Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου σε συνεργασία με τους υπευθύνους της πολιτικής προστασίας παρεμβαίνουν όπου υπάρχει πρόβλημα προκείμενου να μην κλείνουν δρόμοι.

Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στα εξής σημεία:

-Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δημοτικό δρόμο Καλάβρυτα – Λαπαναγοί λόγω υπερχείλισης του Σελινούντα και κάλυψης του γεφυριού από τα νερά.

-Κλειστό παραμένει σε μια λωρίδα κυκλοφορίας στο τμήμα της 22ης επαρχιακής οδού Μαμουσιάς – Δουμενών λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

-Η στάθμη του νερού στη γέφυρα του Βουραϊκού της 22ης Ε.Ο. στην περιοχή Ζαχλωρού – Καλάβρυτα είναι σε οριακό σημείο

-Πλημμυρισμένες παραμένουν πολλές εκτάσεις από την Κέρτεζη έως τη Στάση Κεπρινής.

-Πρόβλημα έχει ο δρόμος που συνδέει την Πλατανιώτισσα με τα Αγράμπελα λόγω καθίζησης.

