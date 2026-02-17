Δήμος Ερύμανθου: Κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε πριν από λίγη ώρα ο Δήμος Ερυμάνθου, καθώς υπήρξε θετική απάντηση στο αίτημα που είχε καταθέσει προς το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την κακοκαιρία των τελευταίων ημερών.

Η θετική απάντηση του Υπουργείου διευκολύνει τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ερυμάνθου, ώστε οι μηχανικοί να προχωρήσουν σε αυτοψίες σε σημεία όπου έχουν προκύψει κατολισθήσεις και έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στο αγροτικό οδικό δίκτυο.

Την ίδια ώρα μηχανήματα του Δήμου, αλλά και ιδιώτες βρίσκονται σε σημεία και προσπαθούν να καθαρίσουν ώστε να μην διακοπεί η κυκλοφορία στα μέτωπα που υπάρχουν τα μεγαλύτερα ζητήματα, όπως είναι το Λεόντιο, η Δροσιά, το Κάλφα και η Ρουπακιά.

