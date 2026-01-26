Σε κοπές πρωτοχρονιάτικων πιτών συλλόγων και φορέων της Πάτρας μέλη της Δημοτικής Αρχής
Σε εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικων πιτών σωματείων και συλλόγων της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής συμμετείχαν μέλη της Δημοτικής Αρχής, ανταλλάσσοντας ευχές για μια καλή, ειρηνική και δημιουργική χρονιά.
Συγκεκριμένα:
Την Παρασκευή 23-1
- Ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς παραβρέθηκε στην εκδήλωση κοπής της πίτας της Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε.
Το Σάββατο 24-1
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Δάβουλος, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, στην εκδήλωση της Καρδιολογικής Κλινικής του ΠΓΝΠ
- Ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς στην εκδήλωση του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων ΒΑΤΤ
- Η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη και η Υπεύθυνη του Γραφείου ΑΜΕΑ του Δήμου Πατρέων Ιουλία Συροκώστα, στην εκδήλωση του Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα».
Την Κυριακή 25-1
- Ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας στην εκδήλωση της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού
- Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Κορδάς και ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Ασπράγκαθος στην εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλοκάμπου
- Οι Αντιδήμαρχοι Κατερίνα Σίμου και Αποστόλης Αγγελής, στην εκδήλωση του Παραρτήματος Πάτρας της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης – Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ)
- Η Αντιδήμαρχος Κατερίνα Σίμου και η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωτεινή Συριώτη – Κυπραίου, στην εκδήλωση της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Δυτικής Ελλάδας
- Η Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου στην εκδήλωση του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Palso Αχαΐας
- Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος στην εκδήλωση του Αθλητικού Σωματείου «Προμηθέας», της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου – Εσπέρου, του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας «Ο Φειδιππίδης», του Συλλόγου Γυμναστών Αχαΐας και του Αυτοκινητιστικού Ομίλου Πατρών
- Ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων Θόδωρος Τουλγαρίδης στην εκδήλωση της Ναυταθλητικής Ένωσης Πατρών
- Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Πατούχας στην εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μοίρα «Η Θάνα»
- Η Δημοτική Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Αθηνά Καλλιμάνη και το μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Ανδρέας Μάζης, στην εκδήλωση της Αχαϊκής Λέσχης Μοτοσυκλέτας
- Η Δημοτική Σύμβουλος Αθηνά Καλλιμάνη – Γεωργιτσοπούλου στην εκδήλωση της «Πρόταση» Κίνηση για έναν άλλο τρόπο ζωής.
