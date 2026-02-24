Σε λειτουργία το νέο υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ στον e-ΕΦΚΑ – Νέες ψηφιακές δυνατότητες για εργαζόμενους

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε από σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, το υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ, ενταγμένο στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση του Φορέα. Η ενεργοποίηση αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνικής ασφάλισης.

Το νέο σύστημα διαθέτει αναβαθμισμένες λειτουργίες, δίνοντας στους εργαζόμενους που αμείβονται με εργόσημο τη δυνατότητα να έχουν συγκεντρωτική εικόνα των εργοσήμων που έχουν εκδοθεί και εξαργυρωθεί, καθώς και του ασφαλιστικού χρόνου που προκύπτει από αυτά.

Παράλληλα, παρέχεται αναλυτική ενημέρωση για τα αποτελέσματα της ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για ζητήματα που τους αφορούν.

Όπως επισημαίνεται από τον e-ΕΦΚΑ, η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί βασικό άξονα εκσυγχρονισμού του ασφαλιστικού συστήματος, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και φιλικού προς τον πολίτη πλαισίου που καλύπτει όλες τις μορφές απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της περιστασιακής εργασίας μέσω εργοσήμου.

