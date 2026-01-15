Σε νοσοκομείο της Πάτρας 16χρονος μετά από επίθεση στο Αίγιο
Ο 16χρονος τραυματίας από το Αίγιο, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε Νοσοκομείο της Πάτρας.
Σοβαρό επεισόδιο με τραυματία ανήλικο κατεγράφη στο Αίγιο, με 16χρονο να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δέχθηκε επίθεση – άγνωστο γιατί – από συνομήλικό του, έξω από το Ειδικό Σχολείο, στο Αίγιο, το μεσημέρι της Τετάρτης 14/01/2026,
Από την επίθεση ο 16χρονος τραυματίστηκες με αποτέλεσμα αρχικά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αιγίου και στην συνέχεια στο Καραμανδάνειο και από εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, όπου και νοσηλεύεται.
