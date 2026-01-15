Σε νοσοκομείο της Πάτρας 16χρονος μετά από επίθεση στο Αίγιο

Σοβαρό επεισόδιο με τραυματία ανήλικο κατεγράφη στο Αίγιο, με 16χρονο να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δέχθηκε επίθεση – άγνωστο γιατί – από συνομήλικό του, έξω από το Ειδικό Σχολείο, στο Αίγιο, το μεσημέρι της Τετάρτης 14/01/2026,

Από την επίθεση ο 16χρονος τραυματίστηκες με αποτέλεσμα αρχικά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αιγίου και στην συνέχεια στο Καραμανδάνειο και από εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, όπου και νοσηλεύεται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



