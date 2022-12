Σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή της πρώτης ελληνικής φρεγάτας Belharra – ΦΩΤΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της πρώτης φρεγάτας Belharra που θα ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας και θα ονομαστεί «Κίμων».

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως ενημέρωσε η κατασκευάστρια Naval Group, πέντε προεξοπλισμένοι τομείς του σκάφους τοποθετήθηκαν στο διάμηκες, με τους δύο πρώτους τομείς να έχουν ήδη συγκολληθεί μεταξύ τους.

Οι πετρελαιοκινητήρες, οι μειωτήρες και τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, έχουν ήδη παραδοθεί στα ναυπηγεία στο Λοριάν και η τοποθέτησή τους στο πλοίο θα ξεκινήσει πριν από το τέλος του έτους.

Ο Gilles Langlois, Διευθυντής του Προγράμματος FDI HN, δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα συνεχίζει να προχωρά όπως είχε προγραμματιστεί, με πολλά ορόσημα να έχουν επιτευχθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Είμαστε περήφανοι για την αποτελεσματική δουλειά που επιτελέστηκε από τις ομάδες στη Λοριάν, η οποία θα μας επιτρέψει να παραδώσουμε το πλοίο το 2025».

