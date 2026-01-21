Σε πλήρη λειτουργία αύριο το Πανεπιστήμιο Πατρών σε όλες τις Πανεπιστημιουπόλεις

Σε πλήρη λειτουργία θα βρίσκεται αύριο, Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών σε όλες τις Πανεπιστημιουπόλεις του Ιδρύματος, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Πρυτανείας.

Όπως γνωστοποιείται, η ακαδημαϊκή και διοικητική δραστηριότητα θα διεξαχθεί κανονικά στις Πανεπιστημιουπόλεις Ρίου, Κουκουλίου, Μεσολογγίου και Αγρινίου, χωρίς αλλαγές στο πρόγραμμα μαθημάτων και υπηρεσιών.

Παράλληλα, με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση προς τα μέλη ΔΕΠ, καθώς και προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, ενώ η ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στους επίσημους δικτυακούς τόπους των Τμημάτων.

Η ανακοίνωση φέρει την υπογραφή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστου Ι. Μπούρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



