Σε ποια περιοχή της Ελλάδας θα είναι κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα λόγω χιονιά!

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία αύριο Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου, στη Φλώρινα, με απόφαση τριών δήμων, λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και της έντονης χιονόπτωσης που επικρατούν στη Βόρεια Ελλάδα.

Η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για επιδείνωση από το απόγευμα της Κυριακής, με κύρια χαρακτηριστικά το έντονο κύμα ψύχους – μέχρι το πρωί της Τετάρτης -, τους ισχυρούς βόρειους ανέμους και στα ορεινά ημιορεινά αλλά και χιόνια σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας χιονοπτώσεις.

Όπως αναφέρει το neaflorina.gr, με απόφαση του δημάρχου Αμυνταίου, Ιωάννη Λιάση, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου θα παραμείνουν κλειστά, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Ωστόσο, οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν στην περιοχή, αύριο δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πρεσπών, με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Στεργίου. Κλειστό θα είναι και το ΚΔΑΠ, ενώ ο παιδικός σταθμός θα παραμείνει ανοικτός.

Τέλος, με απόφαση του δημάρχου Φλώρινας, Βασίλη Γιαννάκη, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης θα παραμείνουν κλειστά και αυτά τη Δευτέρα, λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν.

Κλειστά θα παραμείνουν στην πόλη της Φλώρινας τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

