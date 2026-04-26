Σε ποιες περιοχές χαλάει ο καιρός την Πρωτομαγιά

Ποια είναι η πρόβλεψη για Πελοπόννησο Πέμπτη και Παρασκευή

26 Απρ. 2026 14:36
Pelop News

Ανησυχητικά μαντάτα για τον καιρό της Πρωτομαγιάς. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, την Παρασκευή (1η Μαΐου), στα βόρεια και τα κεντρικά θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

ΠΕΜΠΤΗ 30-04

Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα βόρεια και τοπικά στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και στα βόρεια θα ενισχυθούν στα 5 με 6, στο βορειοανατολικό Αιγαίο στα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-05-2026

Στα βόρεια και τα κεντρικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
