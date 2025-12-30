Σε ποιο χωριό της Ιταλίας οι επισκέπτες δοκιμάζουν την «πτήση του Αγγέλου» ΦΩΤΟ

Το Πιετραπερτόζα σίγουρα είναι, ένα από τα όμορφα και ιδιαίτερα χωριά της Ιταλίας, που αξίζει κανείς να ανακαλύψει, ένας γαλήνιο μέρος, παραδομένο σε ένα υπέροχο φυσικό τοπίο.

Το μικρό αυτό ιταλικό χωριό βρίσκεται στην περιοχή της Ποτέντσα, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων και προσφέρει εκπληκτικές πανοραμικές θεάσεις στα γύρω βουνά. Αλλά κι εξαιρετικές ευκαιρίες για πεζοπορία και ορειβασία.

Το Πιετραπερτόζα οφείλει τη φήμη του όχι μόνο στο εξαιρετικά όμορφο τοπίο των Λουκανικών Δολομιτών, αλλά και στην Πτήση του Αγγέλου: ένα ατσάλινο καλώδιο που σε λίγο περισσότερο από ένα λεπτό σας επιτρέπει να πετάξετε κυριολεκτικά, αιωρούμενοι πάνω από 100 μέτρα πάνω από το έδαφος, με ταχύτητα 120 km/h, προς την πόλη Castelmezzano, απολαμβάνοντας ένα μοναδικό και μαγευτικό τοπίο. Ανάμεσα στα αξιοθέατα που σίγουρα κερδίζουν τις εντυπώσεις η εκκλησία του χωριού, ένα αρχαίο κτίριο που αποτελεί έναν εξαιρετικό τόπο για να εξερευνήσετε την τοπική ιστορία και την πίστη των κατοίκων.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, το Πιετραπερτόζα μετατρέπεται σε έναν ονειρικό προορισμό για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ, με τις κοντινές πίστες σκι του Σαν Βίτο να αποτελούν δημοφιλείς επιλογές για τους θαυμαστές του σκι και του σνόουμπορντ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



