Σε «πρωτοφανή επίπεδα» οι καταστροφές στη Τζαμάικα, τουλάχιστον 30 νεκροί!

Ο ποταμός Λα Ντιγκ υπερχείλισε, παρασύροντας πολλά σπίτια στην παράκτια πόλη

29 Οκτ. 2025 19:26
Στη Νότια Αϊτή τουλάχιστον 20 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 10 παιδιών, έχασαν τη ζωή τους και 10 αγνοούνται μετά την υπερχείλιση ποταμού, σε νεότερο απολογισμό των Αρχών, καθιστώντας τη χώρα της Καραϊβικής αυτή που έχει πληγεί περισσότερο από τον τυφώνα Μελίσα σε ό,τι αφορά τον απολογισμό των νεκρών.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο γενικός διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Αϊτής, ο Εμανουέλ Πιερ, τόνισε ότι οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται στην παράκτια κοινότητα Πτι Γκοάβ. Ο ποταμός Λα Ντιγκ υπερχείλισε, παρασύροντας πολλά σπίτια στην παράκτια πόλη, σύμφωνα με κατοίκους. «Άνθρωποι σκοτώθηκαν, σπίτια παρασύρθηκαν» δήλωσε ένας κάτοικος, ο Στιβ Λουισέν.
Ο κυκλώνας Μελίσα είναι ο ισχυρότερος που έχει φτάσει στην ξηρά τα τελευταία 90 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίστηκε σε μετεωρολογικά δεδομένα από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA).

Έφτασε στην ξηρά χθες Τρίτη στην Τζαμάικα και στη συνέχεια στην Κούβα, όπου, σύμφωνα με τον Κουβανό πρόεδρο, προκάλεσε «σημαντικές ζημιές». Σήμερα, αξιωματούχος του ΟΗΕ στην Τζαμάικα είπε πως οι καταστροφές που προκλήθηκαν έφθασαν σε «πρωτοφανή επίπεδα», καθώς ο κυκλώνας Μελίσα είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας.

«Από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, έχει καταγραφεί τεράστια, πρωτοφανής καταστροφή υποδομών, περιουσιών, δρόμων, δικτύων επικοινωνιών και ηλεκτρικού ρεύματος», δήλωσε μέσω βιντεοκλήσης από το Κίνγκστον ο Ντένις Ζούλου, ο συντονιστής του ΟΗΕ για αρκετές χώρες της Καραϊβικής, συμπεριλαμβανομένης της Τζαμάικας.

«Άνθρωποι βρίσκονται σε καταφύγια σε όλη τη χώρα και αυτή τη στιγμή, οι προκαταρκτικές μας εκτιμήσεις δείχνουν ότι η χώρα έχει καταστραφεί σε επίπεδο που δεν έχουμε ξαναδεί», πρόσθεσε, επικαλούμενος μια αρχική εκτίμηση για ένα εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν πληγεί.
Σύμφωνα με τους μέχρι τώρα απολογισμούς, ο κυκλώνας συνολικά έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων στην Τζαμάικα, τη Δομινικανή Δημοκρατία, τον Παναμά και την Αϊτή.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφή με τις κυβερνήσεις της Τζαμάικας, της Αϊτής, της Δομινικανής Δημοκρατίας και των Μπαχαμών, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. «Έχουμε ομάδες διάσωσης και αντιμετώπισης που κατευθύνονται στις πληγείσες περιοχές μαζί με κρίσιμες προμήθειες διάσωσης», δήλωσε ο Ρούμπιο σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Δείτε φωτογραφίες από την Τζαμάικα:
