Σε ρυθμούς Βοστίτσας μπαίνει το Αίγιο – 24 με 26 Ιανουαρίου η κορύφωση των εκδηλώσεων

Πυρετωδώς ετοιμάζεται, από τώρα, ο Δήμος Αιγιάλειας για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Επετείου της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας, του πιο καθοριστικού προεπαναστατικού πολιτικού γεγονότος που πυροδότησε τις εξελίξεις για την έναρξη της επανάστασης του Ελληνικού Γένους κατά του Οθωμανικού Ζυγού (26-31 Ιανουαρίου 1821).

Το κυρίως διήμερο είναι 24 και 25 Ιανουαρίου και τον συντονισμό των εκδηλώσεων έχει η αντιδήμαρχος Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας και Εθιμοτυπίας Μαρία Αγγελοπούλου.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει, εκτός από τη νυχτερινή παρέλαση το Σάββατο 24/1 και την επίσημη παρέλαση ανήμερα της επετείου, τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, διεξαγωγή του Δ’ Συνεδρίου Νεολαίας, σε συνδιοργάνωση με την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, καθώς και έκθεση παραδοσιακών φορεσιών και κειμηλίων, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον παλιό Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Τέμενης, ομιλίες, προβολή ταινίας και άλλες εκπαιδευτικές και ιστορικές δράσεις.

Η Δευτέρα 26 Ιανουαρίου είναι αργία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Αιγιάλεια.

Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου θα τελεστεί η Δοξολογία, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμου στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Φανερωμένης Αιγίου.

Θ’ ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων και στις 12 η επίσημη παρέλαση, με εκκίνηση από τις οδούς Κλεομένους Οικονόμου και Ρήγα Φεραίου.

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου θα γίνει το Συνέδριο της Νεολαίας στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης».

Την ίδια μέρα στις 8μ.μ. η νυχτερινή παρέλαση των Συλλόγων Αναβιωτικών, Χορευτικών, Λαογραφικών από όλη την Ελλάδα και την Αιγιάλεια.

Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Τεμένης, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερωνύμου.

