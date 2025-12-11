Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία στη Γάζα: Ο αφοπλισμός της Χαμάς «κλειδί» και αγκάθι για την επόμενη φάση

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η εκεχειρία στη Γάζα, καθώς παραμένει ανοιχτή η διαδικασία παράδοσης της τελευταίας σορού ομήρου που κρατήθηκε μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, ενώ στο έδαφος συνεχίζονται κατά τόπους φονικές συγκρούσεις μικρής κλίμακας.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου που φέρει την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ είναι η απαίτηση Ισραήλ και ΗΠΑ για πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και αποκλεισμό της από κάθε μεταπολεμική διακυβέρνηση στη Γάζα.

«Η Χαμάς θα αφοπλιστεί στο πλαίσιο του σχεδίου του Τραμπ. Δεν θα υπάρχει μέλλον για τη Χαμάς στην επόμενη ημέρα της Γάζας», δήλωσε Ισραηλινός κυβερνητικός αξιωματούχος υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Η απάντηση της Χαμάς

Σε συνέντευξή του στο al Jazeera, ο Χαλίντ Μεσάλ απέρριψε κάθε συζήτηση περί αφοπλισμού:

«Η ιδέα του πλήρους αφοπλισμού είναι απαράδεκτη για την αντίσταση. Αυτό που μπορεί να συζητηθεί είναι πάγωμα ή αποθήκευση των όπλων, ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξει στρατιωτική κλιμάκωση από τη Γάζα».

Κατά τον ίδιο, το σχήμα αυτό θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από τις ΗΠΑ «με μια πραγματιστική προσέγγιση», ενώ, όπως είπε, διεθνείς δυνάμεις θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στα σύνορα —όχι όμως εντός της Γάζας— ώστε να λειτουργήσουν ως εγγυητές αποτροπής.

«Ο αφοπλισμός για έναν Παλαιστίνιο είναι σαν να του αφαιρείς την ίδια του την ψυχή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η δεύτερη φάση του σχεδίου

Μετά την πλήρη παράδοση ομήρων —νεκρών και ζωντανών—, η επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ προβλέπει:

απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα

ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης

αφοπλισμό της Χαμάς

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε ότι ελπίζει η φάση αυτή να ξεκινήσει «πολύ σύντομα», ενώ ανακοίνωσε νέα συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 29 Δεκεμβρίου 2025.

Παρότι στη Γάζα παραμένει μόνο μία σορός ομήρου, το ζήτημα του αφοπλισμού απειλεί να ναρκοθετήσει κάθε επόμενη εξέλιξη, με τη Χαμάς να εμφανίζεται κατηγορηματική και το Ισραήλ να ξεκαθαρίζει ότι δεν συζητά καμία λύση που θα αφήνει περιθώριο στρατιωτικής παρουσίας της οργάνωσης στο μέλλον.

