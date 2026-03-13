Σε τροχιά διαλόγου Κούβα και ΗΠΑ με φόντο την ενεργειακή ασφυξία

Η Κούβα επιβεβαίωσε ότι έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει οξεία οικονομική και ενεργειακή πίεση. Την αποκάλυψη έκανε ο πρόεδρος της χώρας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, σημειώνοντας ότι στόχος των επαφών είναι να αναζητηθούν λύσεις μέσω διαλόγου για τις διαφορές που χωρίζουν τις δύο πλευρές.

Όπως ανέφερε ο Κουβανός πρόεδρος, από την πλευρά της Αβάνας στις συζητήσεις συμμετείχαν ο ίδιος, ο πρώην πρόεδρος Ραούλ Κάστρο, καθώς και ανώτερα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος και της κυβέρνησης. Ο Ντίας-Κανέλ δεν διευκρίνισε ποιοι εκπροσώπησαν τις ΗΠΑ στις επαφές αυτές.

Η παραδοχή αυτή σηματοδοτεί αλλαγή τόνου σε σχέση με όσα υποστήριζε η κουβανική ηγεσία μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, όταν επέμενε ότι δεν υπήρχαν τρέχουσες συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση, πέρα από τεχνικές επαφές για το μεταναστευτικό. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει δημόσια ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επιπέδου ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Οι επαφές έρχονται ενώ η Κούβα βιώνει παρατεταμένη κρίση, με σοβαρές ελλείψεις καυσίμων, συχνές διακοπές ρεύματος και αυξημένη πίεση στην οικονομία. Σύμφωνα με τον Ντίας-Κανέλ, η χώρα δεν έχει λάβει καύσιμα εδώ και τρεις μήνες, γεγονός που έχει επιδεινώσει την αστάθεια στο ενεργειακό σύστημα και την καθημερινότητα των πολιτών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ουάσιγκτον έχει εντείνει την πίεσή της προς την Αβάνα, με μέτρα που στοχεύουν στις ενεργειακές ροές προς το νησί και με απειλές για κυρώσεις ή δασμούς σε χώρες που προμηθεύουν πετρέλαιο στην Κούβα. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα περιγράψει την κατάσταση της χώρας ως οριακή, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας με την κουβανική πλευρά.

Παρά τη νέα αυτή κινητικότητα, η Αβάνα εξακολουθεί να υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε συζήτηση με τις ΗΠΑ πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό της κυριαρχίας της χώρας και στην αποδοχή των πολιτικών διαφορών που παραμένουν ανοιχτές. Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες για παρασκηνιακές επαφές και ανεπίσημους διαύλους ενισχύουν την εκτίμηση ότι οι δύο πλευρές αναζητούν, έστω διστακτικά, ένα νέο πεδίο συνεννόησης.

