Σε τροχιά υλοποίησης τα διεθνή μεταπτυχιακά: Στοίχημα η έναρξη τον Σεπτέμβριο

Στην τελική φάση της πιστοποίησης εισέρχονται τα νέα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα (Joint και Dual Masters) μεταξύ ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, καθώς οι σχετικοί φάκελοι υποβάλλονται πλέον στην Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΕΘΑΑΕ). Στόχος είναι να οριστικοποιηθεί άμεσα ποια από αυτά θα ενταχθούν στον ακαδημαϊκό χάρτη από τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Παρά τον αρχικό σχεδιασμό για 74 προγράμματα, ακαδημαϊκές πηγές εκτιμούν ότι λόγω των πιεστικών προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης και γραφειοκρατικών κωλυμάτων, αναμένεται να λειτουργήσουν περίπου τα μισά εντός του 2026. Το ζήτημα αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο της πρόσφατης Συνόδου των Πρυτάνεων, όπου υπογραμμίστηκε η ανάγκη για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των διεθνών συνεργασιών.

Ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, τόνισε τη σημασία αυτών των προγραμμάτων για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, σημειώνοντας ότι οι εγκρίσεις προχωρούν με προτεραιότητα την ποιότητα και την ακαδημαϊκή αριστεία. Το πρόγραμμα «Πανεπιστήμια Αριστείας» διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 94 εκατ. ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος (80 εκατ. ευρώ) να προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ωστόσο, η υλοποίηση δεν στερείται εμποδίων. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Study in Greece, Θεόδωρος Παπαϊωάννου, επεσήμανε ότι απαιτείται περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών, καθώς οι καθυστερήσεις —συχνά από την πλευρά των ιδρυμάτων του εξωτερικού— θέτουν σε κίνδυνο τα χρονοδιαγράμματα. Η ΕΘΑΑΕ καλείται να ολοκληρώσει τις πιστοποιήσεις έως τα τέλη Μαΐου, ώστε να ξεκινήσει η προσέλκυση φοιτητών.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση της τρέχουσας κατάστασης. Ενώ εξασφάλισε έγκριση για τρία προγράμματα, σε αυτή τη φάση προχωρούν τα δύο, καθώς το τρίτο προσέκρουσε σε ασυμβατότητες χρονοδιαγραμμάτων με το συνεργαζόμενο ίδρυμα. Παρόλα αυτά, το ΟΠΑ επεκτείνει τις δράσεις του, αναπτύσσοντας ήδη νέο κοινό μεταπτυχιακό στην Αναλυτική του Αθλητισμού σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και πανεπιστήμια της Ιταλίας και της Γαλλίας.

Σταθερός στόχος παραμένει η ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνή εκπαιδευτικό κόμβο, με την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη γεφύρωση του χάσματος των διδάκτρων μέσω των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



