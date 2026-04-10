Σε τροχιά υλοποίησης τα διεθνή μεταπτυχιακά: Στοίχημα η έναρξη τον Σεπτέμβριο

Στην ΕΘΑΑΕ οι φάκελοι για τα νέα κοινά μεταπτυχιακά των ελληνικών ΑΕΙ. Δείτε ποιες συνεργασίες προχωρούν για το 2026-27 και τις προκλήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

10 Απρ. 2026 9:44
Στην τελική φάση της πιστοποίησης εισέρχονται τα νέα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα (Joint και Dual Masters) μεταξύ ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, καθώς οι σχετικοί φάκελοι υποβάλλονται πλέον στην Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΕΘΑΑΕ). Στόχος είναι να οριστικοποιηθεί άμεσα ποια από αυτά θα ενταχθούν στον ακαδημαϊκό χάρτη από τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Παρά τον αρχικό σχεδιασμό για 74 προγράμματα, ακαδημαϊκές πηγές εκτιμούν ότι λόγω των πιεστικών προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης και γραφειοκρατικών κωλυμάτων, αναμένεται να λειτουργήσουν περίπου τα μισά εντός του 2026. Το ζήτημα αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο της πρόσφατης Συνόδου των Πρυτάνεων, όπου υπογραμμίστηκε η ανάγκη για νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των διεθνών συνεργασιών.

Ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, τόνισε τη σημασία αυτών των προγραμμάτων για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, σημειώνοντας ότι οι εγκρίσεις προχωρούν με προτεραιότητα την ποιότητα και την ακαδημαϊκή αριστεία. Το πρόγραμμα «Πανεπιστήμια Αριστείας» διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 94 εκατ. ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος (80 εκατ. ευρώ) να προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ωστόσο, η υλοποίηση δεν στερείται εμποδίων. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Study in Greece, Θεόδωρος Παπαϊωάννου, επεσήμανε ότι απαιτείται περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών, καθώς οι καθυστερήσεις —συχνά από την πλευρά των ιδρυμάτων του εξωτερικού— θέτουν σε κίνδυνο τα χρονοδιαγράμματα. Η ΕΘΑΑΕ καλείται να ολοκληρώσει τις πιστοποιήσεις έως τα τέλη Μαΐου, ώστε να ξεκινήσει η προσέλκυση φοιτητών.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση της τρέχουσας κατάστασης. Ενώ εξασφάλισε έγκριση για τρία προγράμματα, σε αυτή τη φάση προχωρούν τα δύο, καθώς το τρίτο προσέκρουσε σε ασυμβατότητες χρονοδιαγραμμάτων με το συνεργαζόμενο ίδρυμα. Παρόλα αυτά, το ΟΠΑ επεκτείνει τις δράσεις του, αναπτύσσοντας ήδη νέο κοινό μεταπτυχιακό στην Αναλυτική του Αθλητισμού σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και πανεπιστήμια της Ιταλίας και της Γαλλίας.

Σταθερός στόχος παραμένει η ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνή εκπαιδευτικό κόμβο, με την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη γεφύρωση του χάσματος των διδάκτρων μέσω των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:22 Κορυφώνεται η έξοδος του Πάσχα: Ουρές στους δρόμους, φεύγουν γεμάτα πλοία και λεωφορεία
12:15 Πάτρα: Χειροπέδες σε δικυκλιστή που οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδα
12:15 ΔΝΤ: Νέα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα
12:09 Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με κάνναβη και κοκαΐνη μετά από έλεγχο της Άμεσης Δράσης
12:03 Σύνταγμα: Συνελήφθη 26χρονη εγγονή γνωστού πολιτικού με ναρκωτικά
12:01 Ο Ακύλας έγινε πασχαλινό αυγό και η φωτογραφία κάνει τον γύρο των θαυμαστών της Eurovision
12:00 Fuel pass 2026: «Βροχή» από απάτες με sms
11:57 Κάτω Αχαΐα: Πήγε να πάρει πίσω πινακίδες με πλαστή απόδειξη προστίμου
11:54 Τρεις συλλήψεις σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα για εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις
11:54 Πέτρος Λαγούτης και Μυρτώ Αλικάκη: Η πρώτη φορά που οι γιοι τους μιλούν για το διαζύγιο των γονιών τους
11:52 Σαντορίνη: Το Πάσχα της κατάνυξης και του φωτός
11:51 Πάτρα: Το τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Λουμπαρδέα, έναν άνθρωπο του ήθους και της πυγμαχίας
11:46 Θεσσαλονίκη: Πήγαν να ξαναπαγιδεύσουν 83χρονο, συνελήφθη 23χρονη
11:43 Ανοδικά η Ευρώπη, αλλά με το βλέμμα στην εύθραυστη ισορροπία ΗΠΑ – Ιράν
11:40 Τα λουλούδια του Επιταφίου: Οι συμβολισμοί πίσω από τον ανθοστόλιστο «τάφο»
11:32 Το ειδύλλιο που αιφνιδίασε τη Γαλλία: Ο Μπαρντελά και η Ιταλίδα πριγκίπισσα Μαρία-Καρολίνα
11:32 Καλαμάκι: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που βαν κάνει όπισθεν και πέφτει πάνω σε τραμ
11:27 Αποστολή Artemis II: Όλα έτοιμα για την προσθαλάσσωση, η κάψουλα Orion επιστρέφει από τη Σελήνη
11:21 Politico: Το μυστικό σχέδιο Μαδούρο για αγορά ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων
11:16 Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής με μηνιγγίτιδα στα Τρίκαλα, ποια η εικόνα της υγείας του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
