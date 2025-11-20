Σε βίντεο καταγράφονται οι στιγμές πριν από την καταδίωξη στον Νέο Κόσμο και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου

Ένα νέο βίντεο παρουσιάστηκε από τη δολοφονική επίθεση στον 58χρονο από τον 29χρονο στον Νέο Κόσμο. Το βίντεο που παρουσίασε η εκπομπή LiveNews στο Mega δείχνει τον 58χρονο να πλησιάζει τον νεαρό, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στη μηχανή του και φοράει κράνος. Ο 58χρονος φέρεται, χωρίς να είναι ξεκάθαρο, να ψεκάζει με σπρέι πιπεριού τον 29χρονο μέσα από το αυτοκίνητο, ο οποίος αντέδρασε χτυπώντας το παρμπρίζ του οχήματος.

Είχε στην κατοχή του θησαυρό με 474 αντικείμενα Ελληνιστικών και Μυκηναϊκών χρόνων και αρχαία νομίσματα, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ

Ο 58χρονος στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο με τον νεαρό να επιστρέφει στη μηχανή του και να τον καταδιώκει μέχρι το αδιέξοδο της οδού Σουλιέ όπου τον χτύπησε μέχρι θανάτου.

Καρέ – καρέ ο ξυλοδαρμός του 58χρονου στον Νέο Κόσμο

Το βίντεο του άγριου ξυλοδαρμού του 58χρονου άνδρα στο Νέο Κόσμο, που είχε ως συνέπεια τον θάνατό του, έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Στο βίντεο καταγράφεται ο 29χρονος που ομολόγησε ότι αυτός χτύπησε τον άνδρα, μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα στο δρόμο να έχει ακολουθήσει τον 58χρονο σε αδιέξοδο και να τον χτυπά. Ηδη, σε βάρος του 29χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος οδηγείται σε τακτικό ανακριτή, από όπου αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του.

Σε δηλώσεις του ο δικηγόρος του 29χρονου, Ιωάννης Γλύκας, ανέφερε πως χωρίς τις κινήσεις του θύματος δεν θα υπήρχε θύτης. Εννοώντας πως αν ο 58χρονος δεν είχε ρίξει σπρέι στον 29χρονο, ο τελευταίος δεν θα του είχε επιτεθεί. Τέλος, ανέφερε πως τίποτα δεν δικαιολογεί την αφαίρεση μιας ζωής.

Να σημειωθεί ότι ο 29χρονος έχει συλληφθεί τρεις φορές στο παρελθόν αλλά όπως τόνιζαν αρμόδιες εισαγγελικές πηγές, οι συλλήψεις αυτές αφορούσαν σε αδικήματα που είναι σε βαθμό πλημμελήματος, για τα οποία δεν προβλέπεται η προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



