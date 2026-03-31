Η υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν περνά στη μικρή οθόνη μέσα από νέα σειρά περιορισμένων επεισοδίων, η οποία βασίζεται στην έρευνα της δημοσιογράφου Τζούλι Κ. Μπράουν, με τη Λόρα Ντερν να αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο.

Νέα τηλεοπτική σειρά με φόντο την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν βρίσκεται σε ανάπτυξη, με το σενάριό της να βασίζεται στο βιβλίο «Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story» της ερευνητικής δημοσιογράφου Τζούλι Κ. Μπράουν.

Στον βασικό ρόλο θα βρεθεί η Λόρα Ντερν, η οποία θα υποδυθεί τη δημοσιογράφο που συνέδεσε το όνομά της με την πολύχρονη έρευνα γύρω από τον Επστάιν και τις συμφωνίες που, σύμφωνα με την αφήγηση της σειράς, είχαν εμποδίσει για χρόνια την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η σειρά περιγράφεται ως μια δραματοποιημένη αποτύπωση της έρευνας της Μπράουν, από την περίοδο που εργαζόταν στη Miami Herald, εστιάζοντας στην προσπάθειά της να φέρει στο φως μαρτυρίες θυμάτων και νέα στοιχεία που οδήγησαν την υπόθεση ξανά στο προσκήνιο.

Το σενάριο υπογράφει η Σάρον Χόφμαν, ενώ στη δημιουργική ομάδα συμμετέχει και η Αϊλίν Μάγιερς. Στην παραγωγή εμπλέκονται η Sony Pictures Television και η Hyperobject Industries, με τη Ντερν να έχει και ρόλο εκτελεστικής παραγωγού.

Προς το παρόν, η σειρά βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης και δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα ξεκινήσει η παραγωγή ή σε ποια πλατφόρμα θα προβληθεί.

