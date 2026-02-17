Σεισμός 3,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Αμοργού

Σεισμός μεγέθους 3,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (17/2) ανοιχτά της Αμοργού.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα νότια – νοτιοανατολικά της Αρκεσίνης, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,4 χιλιόμετρα.

Δείτε στον χάρτη το επίκεντρο του σεισμού.

