Σεισμός αισθητός στην Πάτρα – Επίκεντρο κοντά στα Καλάβρυτα, ακολούθησαν 4 μετασεισμοί

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε και έγινε αισθητή στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση του Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα βορειοβορειοδυτικά των Καλαβρύτων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που εξηγεί γιατί η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Αχαΐας.

Στη συνέχεια ακολούθησαν 4 μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο να αγγίζει τα 2,7 Ρίχτερ και πάλι 10 χλμ ΒΒΔ των Καλαβρύτων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

