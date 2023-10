Σεισμός 3,9 Ρίχτερ ταρακούνησαν τη Λαμία – Αισθητός στη γύρω περιοχή

Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ ταρακούνησε τη Λαμία το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με την λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 13,5 χιλιόμετρα, ενώ τοποθετείται 9 χιλιόμετρα ανατολικά της Σπερχιάδας.

Δείτε τη λύση του Γεωδυναμικού:

🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.0 occurred 14 km W of #Lamía (#Greece) 3 min ago (local time 11:13:38). More info at:

— EMSC (@LastQuake) October 22, 2023