Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Ανδραβίδα – Έγινε αισθητός σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 31 Μαρτίου στην Ηλεία, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με την αυτόματη καταγραφή του Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός καταγράφηκε στις 13:07 και είχε εστιακό βάθος μόλις 5 χιλιομέτρων, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνει ιδιαίτερα αισθητός.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται περίπου 11 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ανδραβίδα, σε περιοχή με γνωστή σεισμική δραστηριότητα.

Παρά το σχετικά μικρό μέγεθος του σεισμού, η δόνηση έγινε αισθητή όχι μόνο σε περιοχές της Ηλείας, αλλά και στην Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί, επισημαίνοντας ότι τέτοιου μεγέθους δονήσεις είναι συνηθισμένες για την περιοχή.

Η κατάσταση παραμένει υπό παρακολούθηση, με τους ειδικούς να υπενθυμίζουν την ανάγκη ψυχραιμίας και τήρησης των βασικών κανόνων προστασίας σε περίπτωση σεισμού.

