Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά στα νότια της Κρήτης
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο 80 χιλιόμετρα Νότια – Νοτιοδυτικά της Χρυσής Λασιθίου.
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου ανοιχτά της Κρήτης.
Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη σεισμική δόνηση στα 4,8 Ρίχτερ.
