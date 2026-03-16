Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά στα νότια της Κρήτης

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 16 Μαρτίου ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο 80 χιλιόμετρα Νότια – Νοτιοδυτικά της Χρυσής Λασιθίου.

Σεισμός τώρα 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη σεισμική δόνηση στα 4,8 Ρίχτερ.

