Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Ευρυτανία: Κατολισθήσεις, ζημιές και διακοπές ρεύματος σε χωριά της Αργιθέας

Ιδιαίτερα αισθητός έγινε ο σεισμός μεγέθους 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Μαρτίου στην ευρύτερη περιοχή ανάμεσα σε Ευρυτανία και Καρδίτσα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επίκεντρο εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραπτοπούλου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Από τη δόνηση έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές, με τον Δήμο Αγράφων να γνωστοποιεί ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρη την περιοχή του δήμου και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση, παραμένοντας σε επιφυλακή για κάθε νεότερη εξέλιξη. Στην ίδια ανακοίνωση, οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αποφεύγουν την προσέγγιση επικίνδυνων ή παλαιών κτιρίων μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Την ίδια ώρα, από την πλευρά της Αργιθέας καταγράφονται προβλήματα που συνδέονται κυρίως με κατολισθήσεις και πτώσεις πετρών στο οδικό δίκτυο. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τοπικές αναφορές που επικαλούνται δημοσιεύματα της ημέρας, ο δρόμος που συνδέει το Ανθηρό με χωριά της ανατολικής Αργιθέας γέμισε πέτρες, με αποτέλεσμα να απαιτείται παρέμβαση μηχανημάτων για τον καθαρισμό του οδοστρώματος. Παράλληλα, γίνεται λόγος για διακοπές ρεύματος σε οκτώ χωριά μετά τη σεισμική δόνηση. Για τα συγκεκριμένα στοιχεία, πάντως, δεν έχω βρει μέχρι αυτή τη στιγμή επίσημη επιβεβαίωση από ΔΕΔΔΗΕ ή άλλο κρατικό φορέα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ζημιές φέρεται να έχουν σημειωθεί και στην Ιερά Μονή Σπηλιάς, όπου αναφέρθηκαν ρωγμές στον κυρίως ναό και σε άλλα σημεία του συγκροτήματος, χωρίς όμως να περιγράφεται μέχρι στιγμής εικόνα γενικευμένης καταστροφής. Η αποτύπωση της πλήρους κατάστασης αναμένεται να προχωρήσει μέσα από τους ελέγχους που θα ακολουθήσουν από τα αρμόδια κλιμάκια.

Η γενική εικόνα μέχρι τώρα δείχνει ότι ο σεισμός προκάλεσε κυρίως υλικές ζημιές και τοπικά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές, χωρίς ανθρώπινες απώλειες ή τραυματισμούς. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πλήρη καταγραφή των συνεπειών, καθώς οι δήμοι και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας συνεχίζουν τους ελέγχους στις πληγείσες περιοχές.

