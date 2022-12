Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στη Χιλή

Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα (10.12.2022) στη Χιλή, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στην Αντοφαγάστα, παράκτια πόλη-λιμάνι στη βόρεια Χιλή, υπολογίζεται ότι ανερχόταν σε 174 χιλιόμετρα, διευκρίνισε το EMSC σε ανακοίνωσή του.

Earthquakes may happen anytime: what to do during the shaking?

🠪 INSIDE: take shelter, keep away from windows.

🠪 OUTSIDE: stay away from anything that might collapse (bridges, roofs, electrical wires). pic.twitter.com/qKtt2mrZhR

— EMSC (@LastQuake) December 10, 2022