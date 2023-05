Σεισμός 7,7 βαθμών νοτιοανατολικά της Νέας Καληδονίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,7 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στον Ειρηνικό Ωκεανό, νοτιοανατολικά της Νέας Καληδονίας, πυροδοτώντας προειδοποίηση για τσουνάμι. Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), ο σεισμός έγινε σε βάθος 37 χιλιομέτρων σε απόσταση 333,8 χιλιομέτρων από τις ακτές της Νέας Καληδονίας.

Το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) εξέδωσε προειδοποίηση για τον κίνδυνο σεισμικών θαλάσσιων κυμάτων, που είναι «πιθανό» να φθάσουν σε ακτίνα ως και 1.000 χιλιομέτρων γύρω από το επίκεντρο.

BREAKING: Powerful 7.7-magnitude earthquake hits the Pacific Ocean, east of New Caledonia – USGS pic.twitter.com/IsaOSrPjEP

— BNO News (@BNONews) May 19, 2023