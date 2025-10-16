Σεισμός αναστάτωσε την ανατολική Κρήτη

Η δόνηση σημειώθηκε νότια της Ζάκρου και έγινε αισθητή σε περιοχές του Λασιθίου

16 Οκτ. 2025 7:47
Pelop News

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου στην ανατολική Κρήτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Ζάκρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της ανατολικής Κρήτης.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.
