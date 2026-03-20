Ηλεία: Σεισμός ανοιχτά της Ζαχάρως τα ξημερώματα

Σεισμική δόνηση με επίκεντρο 6 χλμ. νότια της Ζαχάρως τα ξημερώματα.

Ηλεία: Σεισμός ανοιχτά της Ζαχάρως τα ξημερώματα
20 Μαρ. 2026 7:07
Pelop News

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 03:49 τα ξημερώματα της Παρασκευής, στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ηλείας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε περίπου 6 χιλιόμετρα νότια της Ζαχάρως (περιφερειακή ενότητα Ηλείας), ενώ η απόσταση από την Αθήνα υπολογίζεται στα 192 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά. Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 5 έως 16,6 χιλιόμετρα, ανάλογα με τις διαφορετικές επεξεργασίες των δεδομένων.

Ηλεία: Σεισμός ανοιχτά της Ζαχάρως τα ξημερώματα

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ηλείας και της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, χωρίς ωστόσο να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές σε κτίρια ή τραυματισμοί. Ο σεισμός χαρακτηρίζεται ασθενής και δεν προκάλεσε πανικό στους κατοίκους.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο συνεχίζει την παρακολούθηση της σεισμικής ακολουθίας στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε ζώνη υψηλής σεισμικότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ