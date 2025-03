Σεισμός Μιανμάρ: Εκατόμβη νεκρών, αγώνας δρόμου για εγκλωβισμένους και στην Ταϊλάνδη ΒΙΝΤΕΟ

Ένας ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ έπληξε τη Μιανμάρ και τη Βόρεια Ταϊλάνδη την Παρασκευή, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και απώλειες ζωών. Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο MRTV, τουλάχιστον 144 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μιανμάρ, με 732 τραυματίες, ενώ στην Ταϊλάνδη αναφέρθηκαν τουλάχιστον 8 θύματα από κατάρρευση κτιρίων και 3 από την κατάρρευση τεμένους.

Ο σεισμός, με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων, έγινε αισθητός σε περιοχές της Κίνας και της Ταϊλάνδης, προκαλώντας χάος, καθώς τα κτίρια έτρεμαν και πλημμύρες δημιουργήθηκαν από πισίνες που κατέρρευσαν.

Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Μιανμάρ μετά τα 7,7 Ρίχτερ, η σπάνια έκκληση από τη χούντα ΒΙΝΤΕΟ

Στην πόλη Μανταλάι της Μιανμάρ, κτίρια κατέρρευσαν, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών μνημείων και μιας γέφυρας 90 ετών. Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο, ενώ πτήσεις αναστάλθηκαν.

Mandalay Airport and the oldest bridge of Sagaing have fallen down.

🙏🏻

Hope not many injuries and everyone is safe.

Pray for Myanmar 😞🙏🏻 #earthquake #Myanmar #myanmarearthquake pic.twitter.com/tfGOm3K7AN

— 𝙹𝚊𝚖 𝚁𝚊𝚌𝚑𝚊𝚝𝚊 แจม รชตะ 𝙼𝚢𝚊𝚗𝚖𝚊𝚛 𝙵𝙲 (@jamsShadows4) March 28, 2025