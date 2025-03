Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Μιανμάρ μετά τα 7,7 Ρίχτερ, η σπάνια έκκληση από τη χούντα ΒΙΝΤΕΟ

Λίγες ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, η χούντα στη Μιανμάρ απηύθυνε μια σπάνια έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να προσφέρει βοήθεια στη χώρα. Οι Αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε έξι επαρχίες λόγω της έκτασης των ζημιών.

Σεισμός στη Μιανμάρ: Τρεις νεκροί από κατάρρευση τζαμιού, 43 εργάτες παγιδευμένοι σε ουρανοξύστη – Κατέρρευσε και ιστορική γέφυρα ΒΙΝΤΕΟ

«Το κράτος θα αποτιμήσει γρήγορα την κατάσταση και θα διεξάγει επιχειρήσεις διάσωσης παράλληλα με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας», ανέφερε η χούντα σε ανακοίνωσή της μέσω Telegram.

Ο επικεφαλής της χούντας, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, επισκέφθηκε νοσοκομείο της πρωτεύουσας, Ναϊπιντάου, όπου έχουν διακομιστεί πολλοί τραυματίες, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρίσκονται στο σημείο.

Σε αυτό το μεγάλο νοσοκομείο έχουν διακομιστεί «πολλά θύματα», όπως δήλωσε στέλεχός του. Τραυματίες δέχονται τις πρώτες βοήθειες έξω από το τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου, με πολλούς να σφαδάζουν από τον πόνο και άλλους να κείτονται ακίνητοι με τους συγγενείς τους στο πλευρό τους.

Στη Ναϊπιντάου πολλοί δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές από τον σεισμό, ενώ έχουν πέσει κομμάτια από την οροφή του Εθνικού Μουσείου της Μιανμάρ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Στο μεταξύ, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη μερική κατάρρευση τεμένους στην πόλη Ταουνγκνού στην επαρχία Μπάγκο, σύμφωνα με δύο αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters.

«Προσευχόμασταν όταν άρχισε ο σεισμός (…) Τρεις πέθαναν επιτόπου», δήλωσε ο ένας άνδρας.

Η δόνηση στη Μιανμάρ έγινε αισθητή ως την Ταϊλάνδη και την Κίνα.

Νωρίτερα σήμερα, Η Μπανγκόκ κηρύχθηκε ζώνη καταστροφής, ανακοίνωσε η δημοτική αρχή της πόλης, έπειτα από τον σφοδρό σεισμό που έπληξε την γειτονική Μιανμάρ.

O κυβερνήτης της Μπανγκόκ, στον οποίο ανατέθηκε ο συντονισμός των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της καταστροφής, ανακοίνωσε ότι πολλά ψηλά κτίρια στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης έχουν υποστεί ζημιές και κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.

Ο Τσαρνττσάρτ Σιτιπούντ δήλωσε ότι ο αριθμός των κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές δεν είναι γνωστός και ότι διεξάγονται επιθεωρήσεις.

Τρομακτικό είναι το σκηνικό που δημιουργήθηκε μετά το ταρακούνημα από τα 7,7 Ρίχτερ. Ταράτσες σε πολυώροφα κτίρια πλημμύρισαν και πισίνες πολυτελών συγκροτημάτων της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης υπερχείλισαν, δημιουργώντας «καταρράκτες».

