Σεισμός στην Κεφαλονιά τα ξημερώματα της Κυριακής

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Κεφαλονιά, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός καταγράφηκε στις 06:01 τα ξημερώματα. Το επίκεντρο εντοπίζεται σε απόσταση μόλις 1 χιλιομέτρου βορειοανατολικά της Σκάλας, στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 16,7 χιλιόμετρα, γεγονός που την κατατάσσει στις σχετικά επιφανειακές σεισμικές δραστηριότητες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή παρακολουθείται στενά από τους ειδικούς.

