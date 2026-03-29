Σεισμός στην Κεφαλονιά τα ξημερώματα της Κυριακής

Κοντά στη Σκάλα το επίκεντρο – Στα 16,7 χλμ. το εστιακό βάθος

Σεισμογράφος
29 Μαρ. 2026 9:22
Pelop News

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Κεφαλονιά, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός καταγράφηκε στις 06:01 τα ξημερώματα. Το επίκεντρο εντοπίζεται σε απόσταση μόλις 1 χιλιομέτρου βορειοανατολικά της Σκάλας, στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 16,7 χιλιόμετρα, γεγονός που την κατατάσσει στις σχετικά επιφανειακές σεισμικές δραστηριότητες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή παρακολουθείται στενά από τους ειδικούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ