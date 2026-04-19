Σεισμός στην Κρήτη: Καθησυχαστικός ο Ευθύμης Λέκκας

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, σχετικά με τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (19.04.2026) ανοιχτά του Λασιθίου. Ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00, είχε επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γούδουρα και εστιακό βάθος μόλις 6,2 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, η δόνηση –καθώς και ο μετασεισμός των 3,2 Ρίχτερ που ακολούθησε στο ίδιο σημείο– εντάσσεται στο πλαίσιο της φυσιολογικής σεισμικότητας της περιοχής.

Μιλώντας στο enikos.gr, ο καθηγητής εξήγησε τους λόγους για τους οποίους το φαινόμενο δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα. Οι δονήσεις εκδηλώθηκαν αποκλειστικά στον θαλάσσιο χώρο, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Η διάταξη των επικέντρων δείχνει ότι το ρήγμα έχει βορειοανατολική-νοτιοδυτική κατεύθυνση. Αυτό το στοιχείο επιβεβαιώνει ότι η δραστηριότητα δεν συνδέεται με ρήγματα του χερσαίου χώρου της Κρήτης.

