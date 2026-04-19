Ο Ευθύμης Λέκκας εξηγεί γιατί ο σεισμός 4,6 Ρίχτερ στο Λασίθι δεν εμπνέει ανησυχία

19 Απρ. 2026 12:56
Pelop News

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, σχετικά με τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (19.04.2026) ανοιχτά του Λασιθίου. Ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00, είχε επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γούδουρα και εστιακό βάθος μόλις 6,2 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, η δόνηση –καθώς και ο μετασεισμός των 3,2 Ρίχτερ που ακολούθησε στο ίδιο σημείο– εντάσσεται στο πλαίσιο της φυσιολογικής σεισμικότητας της περιοχής.

Μιλώντας στο enikos.gr, ο καθηγητής εξήγησε τους λόγους για τους οποίους το φαινόμενο δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα. Οι δονήσεις εκδηλώθηκαν αποκλειστικά στον θαλάσσιο χώρο, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Η διάταξη των επικέντρων δείχνει ότι το ρήγμα έχει βορειοανατολική-νοτιοδυτική κατεύθυνση. Αυτό το στοιχείο επιβεβαιώνει ότι η δραστηριότητα δεν συνδέεται με ρήγματα του χερσαίου χώρου της Κρήτης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:11 Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός, δηλώθηκε ψεύτικη κλοπή
14:06 Αγνωστοι βεβήλωσαν με μαύρη μπογιά το μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα στην Πάτρα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
13:56 Σάρωσε  τα μετάλλια η Μαρίλια Μανίκα του Ατλαντα Πατρών
13:46 ΗΠΑ: Συναγερμός από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο ΒΙΝΤΕΟ
13:36 Αχαΐα: Χειροπέδες και τσουχτερό πρόστιμο για την πυρκαγιά στην Άμπελο
13:21 Μαρινάκης: «Δεν θα αφήσουμε τους πολίτες απροστάτευτους»
13:10 Ένας ακόμα θρύλος στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων»: Το μυστήριο με το δαχτυλίδι και τον αυτόχειρα
13:07 Κανελλόπουλος: «Ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες»
13:06 Τροχαίο στη Λιοσίων: Συνελήφθη ο οδηγός, δηλώθηκε ψεύτικη κλοπή
12:56 Σεισμός στην Κρήτη: Καθησυχαστικός ο Ευθύμης Λέκκας
12:54 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Η Ηλιδα νίκησε την ΑΓΕΖ με καλάθι στα 2΄΄
12:48 Κεφαλονιά: Μαζική κινητοποίηση στο Αργοστόλι ενάντια στα ναρκωτικά
12:40 Σαν σε ταινία: Έφιππος αστυνομικός κυνηγά κλέφτρα ανάμεσα στα αυτοκίνητα στη Νέα Υόρκη ΒΙΝΤΕΟ
12:34 Ο Προμηθέας στον τελικό του Εφηβικού με τον Ολυμπιακό – Φωτογραφίες
12:33 Ουκρανικός στρατός: Βομβαρδίσαμε εργοστάσιο κατασκευής drone στην Τάγκαρονγκ
12:24 Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε πληρώνονται κύριες και επικουρικές
12:15 Κοινωνικός Τουρισμός: Αντίστροφη μέτρηση για αιτήσεις και από συνταξιούχους
12:12 Αθηνόδωρος: Εντυπωσιακή η παρουσία στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα Κ18
12:08 Τραγωδία στην Πάτρα: Αυτοκτόνησε λίγο πριν την κηδεία της αδερφής του
12:00 Παναγιώτης Φράγκος: «Το γεγονός είναι μαρτυρία και ο συγγραφέας μάρτυρας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
