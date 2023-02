Σεισμός στην Τουρκία: Το «αποχαιρετιστήριο» βίντεο 17χρονου μέσα από τα συντρίμμια

Την ώρα του μεγάλου καταστροφικού σεισμού στην Τουρκία κοιμόταν στο σπίτι μαζί με την οικογένειά του. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει και θάφτηκε κάτω από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε. Ο λόγος για τον 17χρονο Τάχα Ερντέμ που συγκίνησε όλη την Τουρκία με τη διάσωσή του…

Ο Τάχα Ερντέμ βρέθηκε θαμμένος στα χαλάσματα της πολυκατοικίας που διέμενε στο Αντιγιαμάν μετά τον φονικό σεισμό της Τουρκίας. Ο ίδιος δεν πίστεψε ποτέ ότι θα βγει ζωντανός. Κοντά του σε μικρή απόσταση βρισκόταν η μητέρα, ο πατέρας, ο μικρότερος αδερφός και η αδερφή του.

Ο Τάχα είχε εγκλωβιστεί σε ένα στενό χώρο ενώ δίπλα του είχε το κινητό του. Ο χώρος στένευε καθώς χώματα και τσιμέντα μετακινούνταν σε κάθε μετασεισμό.

Βλέποντας τις ώρες να περνούν και η βοήθεια να μην έρχεται, ο 17χρονος τράβηξε με το κινητό του ένα βίντεο αποχαιρετισμού για τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Με ήρεμο και στωικό ύφος αποχαιρετά τους φίλους του και την οικογένειά του λέγοντας πως μετανιώνει για πολλά πράγματα. Την ώρα που καταγράφει αυτές τις τελευταίες στιγμές του – όπως ο ίδιος πιστεύει – γίνεται ακόμα ένας σεισμός… Διατηρεί την ψυχραιμία του και περιγράφει πως δεν μπορεί να κουνηθεί καθόλου: «Νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίο βίντεο που θα τραβήξω ποτέ για σας. Ακόμα τρέμουμε. Ο θάνατος, φίλοι μου, έρχεται σε μια στιγμή που δεν τον περιμένει κανείς».

Πριν αρχίσει να λέει μια προσευχή λέει ότι μάλλον ο πατέρας και η μητέρα του έχουν χαθεί…

«Υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία μετανιώνω. Είθε ο Θεός να με συγχωρήσει για όλες τις αμαρτίες μου. Αν φύγω από εδώ ζωντανός σήμερα, υπάρχουν πολλά πράγματα που θέλω να κάνω. Ακόμα τρέμουμε, ναι. Το χέρι μου δεν τρέμει, είναι μόνο ο σεισμός». Ο έφηβος συνεχίζει να αφηγείται ότι πιστεύει πως η οικογένειά του είναι νεκρή, μαζί με πολλούς άλλους στην πόλη και ότι σύντομα θα… πάει να τους βρει.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο ακούγονται οι κραυγές άλλων παγιδευμένων ανθρώπων…

Ο Τάχα ήταν ο πρώτος που διασώθηκε από το κατεστραμμένο κτήριο. Ανασύρθηκε από τα συντρίμμια δύο μετά τον σεισμό, ενώ δέκα ώρες αργότερα σώθηκε όλη η οικογένειά του από γείτονες που έσπευσαν να βοηθήσουν όπως μπορούσαν.

17-year-old Taha Erdem recorded himself stuck under his collapsed house in Turkey after the earthquake. He and his family survived but 47 people from the same building were killed. #Ukraine #SlavaUkrainii #UkraineRussiaWar #slavaUkraine #WeWillWin #UkraineUnited #ukraineunited3 pic.twitter.com/sppgjIU33S

Σύμφωνα με το Associated Press η οικογένειά του ζει τώρα σε μια σκηνή στο Αντιγιαμάν, αλλά είναι ευτυχισμένοι που είναι όλοι μαζί…