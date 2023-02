Σεισμός στην Τουρκία: Το «ευχαριστώ» των Τούρκων στην Ελλάδα

«Ευχαριστώ Ελλάδα» (Tesekkürler Yunanistan): Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν τις τελευταίες ώρες Τούρκοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας την χώρα μας για τη συμβολή της στη διάσωση επιζώντων κάτω από τα ερείπια μετά τον φονικό σεισμό της Δευτέρας.

Έως αυτή την ώρα οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των ανδρών της ΕΜΑΚ είχε ως αποτέλεσμα να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια ένας άνδρας 50 ετών, μια γυναίκα, ένα αγόρι 15 ετών και δύο κορίτσια 9 και 7 ετών.

Το βίντεο με τους διασώστες της ΕΜΑΚ να αγκαλιάζονται μετά την πετυχημένη διάσωση ενός μικρού κοριτσιού, έγινε viral και σχολιάστηκε θετικά στα κοινωνικά δίκτυα, με Τούρκους χρήστες να εκφράζουν δημόσια τις ευχαριστίες τους προς την Ελλάδα. Μερικές χαρακτηριστικές αναρτήσεις: «Κοιτάξτε αυτή είναι η ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Αυτοί οι άντρες είναι χαρούμενοι και κλαίνε γιατί έβγαλαν σώα την 6χρονη Τουρκάλα από τα χαλάσματα. Είναι χαρούμενοι που κατάφεραν να σώσουν το 6χρονο κορίτσι και δεν το άφησαν να πεθάνει. Χωρίς αυτούς, ίσως να μην είχε σωθεί. Χαίρομαι που ήρθαν».

Greek rescuers tried hard to get a young girl out of the ruble alive. They did not manage. Minutes after, they are rescuing her 6 yrs old sister. And they burst into tears. And then applauding. The mystery of life, the power of love. #Turkey, you are not alone! #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/gS26kX6C3t

