Σεισμός στο Μεξικό: Προειδοποίηση για τσουνάμι – Οι τρείς συμπτώσεις ΒΙΝΤΕΟ

Tσουνάμι «μικρής έντασης» με κύματα 20-30 εκατοστών αναμένονται στη Νέα Καληδονία γύρω στις 10:00 ώρα Ελλάδας, μετά τον ισχυρό σεισμό 7,6 Ρίχτερ που έπληξε το Μεξικό.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Νέας Καληδονίας, ο σεισμός στο Μεξικό δεν αναμένεται να φέρει καταστροφικό τσουνάμι, καλώντας ωστόσο τους πολίτες να απομακρυνθούν από την ακτογραμμή μετά τις 18:00.

Λαμβανομένων υπόψη της έντασης, της τοποθεσίας του επικέντρου και του εστιακού βάθους του σεισμού, τα κύματα εκτιμάται πως θα είναι της τάξης των 20 ως 30 εκατοστών, ύψους το οποίο αντιστοιχεί σε «τσουνάμι μικρής έντασης, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, που έτσι δεν κήρυξε κατάσταση συναγερμού.

Στο μέτρο που δεν υφίσταται «κίνδυνος» να πλημμυρίσει μεγάλο μέρος της ακτογραμμής, ο πληθυσμός «δεν χρειάζεται να μεταβεί σε τοποθεσίες με μεγαλύτερο υψόμετρο ή σε καταφύγια», εξήγησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ήταν 7,6 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 15,1 χιλιόμετρα, 37 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Aquila.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στο δυτικό τμήμα της επικράτειας, ανακοίνωσε ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ. Άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο, κοντά στις ακτές στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Τα 7,6 Ρίχτερ προκάλεσαν ζημιές σε κτήρια, το ρεύμα κόπηκε και οι περισσότεροι κάτοικοι έτρεχαν έντρομοι έξω από τα σπίτια τους να σωθούν.

A powerful earthquake of 7.4 magnitude has struck western #Mexico, shaking buildings hundreds of miles away in Mexico City on the anniversary of two major tremors in 1985 and 2017.#Michoacán #Earthquake #Sismo #Siii #Tiembla #Terremoto pic.twitter.com/fV9CpTeIlx — Wali Khan (@WaliKhan_TK) September 19, 2022

Οι περίεργες συμπτώσεις

Αυτός είναι ο τρίτος μεγάλος σεισμός που πλήττει το Μεξικό την ίδια ημερομηνία, στις 19 Σεπτεμβρίου, χαρακτηρίζοντας καταραμένη τη μέρα αυτή. Η πρώτη ήταν μεγέθους 8 Ρίχτερ το 1985 και έχασαν τη ζωή τους περίπου 5.000 άνθρωποι. Η δεύτερη ήταν 7,1 Ρίχτερ, έγινε το 2017 και άφησε πίσω της 350 νεκρούς.

«Είναι αυτή η ημερομηνία, κάτι συμβαίνει με το 19, είναι μια μέρα που φοβόμαστε» είπε ένας επιχειρηματίας σύμφωνα με το Reuters. «Είναι καταραμένη» λέει μία 34χρονη.

Αναλυτικά

Η πρώτη ήταν μεγέθους 8 Ρίχτερ και είχε γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου 1985, λίγους μόνο μήνες πριν από το Μουντιάλ του 1986 (που διεξήχθη κανονικά), έχασαν τη ζωή τους περί τους 5.000 ανθρώπους στην ευρύτερη περιοχή της Πόλης του Μεξικού.

Η δεύτερη ήταν μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έγινε στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, αφήνοντας πίσω της 350 ανθρώπους νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές. Ίσως, για τον λόγο αυτό, χθες 19 Σεπτεμβρίου 2022, ήταν προγραμματισμένη στη χώρα άσκηση προσομοίωσης, σαν υπενθύμιση προς τους πολίτες για το πώς να προστατευτούν από τους σεισμούς που είναι αρκετά συχνοί στη χώρα.

This can not be real. 1 hour after #SimulacroNacional2022 to commeroate the biggest earthquakes in #Mexico another one hit here. #Sismo pic.twitter.com/7jSkJufhrR — Václav Lang (@vaclavlang) September 19, 2022

Σύμφωνα με το σενάριο, ο συναγερμός χτύπησε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πόλη του Μεξικού, βγάζοντας χιλιάδες ανθρώπους στον δρόμο για τον υποτιθέμενο σεισμό που χτύπησε στην πρωτεύουσα της χώρας.

Το εντυπωσιακό είναι ότι το σενάριο της άσκησης ήθελε τη χώρα να έχει χτυπηθεί από σεισμό 8,1 βαθμών στην Πολιτεία Μιτσοακάν, την ίδια που χτυπήθηκε λίγο αργότερα από τον πραγματικό σεισμό!

Λίγα λεπτά μετά το τέλος της άσκησης εκδηλώθηκε ο πραγματικός σεισμός, που έγινε έντονα αισθητός και στην Πόλη του Μεξικού.

