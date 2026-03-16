Δυνατός σεισμός ταρακούνησε τη Θεσπρωτία

Σεισμική δόνηση ταρακούνησε τη Θεσπρωτία το βράδυ της Δευτέρας 16.03.2026, με μέγεθος 4,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο 11 Χλμ. βορειοανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας και εστιακό βάθος 5χλμ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



