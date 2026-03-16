Δυνατός σεισμός ταρακούνησε τη Θεσπρωτία
Είχε επίκεντρο 11 Χλμ. βορειοανατολικά της Λεπτοκαρυάς και εστιακό βάθος 5χλμ.
Σεισμική δόνηση ταρακούνησε τη Θεσπρωτία το βράδυ της Δευτέρας 16.03.2026, με μέγεθος 4,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο 11 Χλμ. βορειοανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας και εστιακό βάθος 5χλμ.
