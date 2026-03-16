Καιρός: Βροχές στα Δυτικά με αυξημένες νεφώσεις, τι ισχύει για την Πελοπόννησο

16 Μαρ. 2026 19:31
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ ανοιξιάτικος με βροχές θα είναι ο καιρός αύριο Τρίτη 17 Μαρτίου σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός αύριο Τρίτη 17 Μαρτίου θα έχει νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά και νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 και στο νότιο Ιόνιο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 και στα νότια 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια παραθαλάσσια 4 με 5 και από το μεσημέρι 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στην ανατολική Πελοπόννησο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια και από το βράδυ και στα βόρεια 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αρχικά στην Κρήτη και βαθμιαία και στις Κυκλάδες νεφώσεις με τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στην Κρήτη 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές αρχικά στα νότια και από αργά το απόγευμα και στα βόρεια.
Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με μικρή περαιτέρω ενίσχυση το βράδυ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

