Καστελόριζο: Βούλιαξε σκάφος της Frontex στο οποίο επέβαινε η Εσθονή πρέσβης!

Οι συνθήκες του περιστατικού και τα ακριβή αίτια της πρόσκρουσης διερευνώνται.

16 Μαρ. 2026 18:52
Pelop News

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με σκάφος της Frontex συνέβη σήμερα (16/3/32026) έξω από το λιμάνι της Μεγίστης στο Καστελόριζο όταν σύμφωνα με πληροφορίες αυτό βυθίστηκε και στη συνέχεια εξερράγη.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το σκάφος προσέκρουσε σε ξέρα κατά τη διάρκεια ελιγμού, γεγονός που οδήγησε στη βύθισή του. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ Από το περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε άτομα, εκ των οποίων το ένα σοβαρά και τα τέσσερα ελαφρότερα.

Στο σημείο μεταβαίνει ομάδα του ΕΚΑΒ με ελικόπτερο Super Puma που είναι σε αποστολή διάσωσης 4 ατόμων που επέβαιναν σε σκάφος. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ανάμεσα στους επιβαίνοντες είναι η Εσθονή πρέσβης

Οι συνθήκες του περιστατικού και τα ακριβή αίτια της πρόσκρουσης διερευνώνται.

