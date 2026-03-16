Θεσσαλονίκη: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 20χρονου

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της στυγερής δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά παρουσίασε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Παρασκευάς Σπυράτος.

Ο κ. Σπυράτος, σε νέες δηλώσεις του έξω από το δικαστικό μέγαρο, περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τις συνθήκες θανάτου του νεαρού, ενώ αναφέρθηκε και στις έρευνες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στην αυριανή απολογία του 23χρονου που κατηγορείται για το φονικό χτύπημα.

​«Μαρτυρικός ο θάνατος – Έχασε δυόμισι λίτρα αίμα»

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος του μοναχοπαιδιού της οικογένειας ήταν μαρτυρικός. «Ο θάνατος του νεαρού εικοσάχρονου ήταν μαρτυρικός. Υπήρξε διαρροή δυόμισι λίτρων αίματος από το βασικό και κεντρικό αυτό χτύπημα στην καρδιά» δήλωσε, σημειώνοντας ότι η χρήση του φονικού όπλου επιβεβαιώνεται και από δεύτερο βίντεο που βρίσκεται στη διάθεση των αρχών.

Ο κ. Σπυράτος στάθηκε ιδιαίτερα στην κατοχή του μαχαιριού: «Η συμπεριφορά του κατηγορουμένου ήταν μοιραία. Αν δεν οπλοφορούσε, αν δεν ήταν εκεί το μαχαίρι, αυτό το περιστατικό δεν θα είχε φτάσει εκεί που έφτασε. Είναι αυτό που κυρίως όλοι πρέπει να καταδικάσουμε».

​«Δολοφονική μανία» – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος χαρακτήρισε τη στάση του δράστη ως «καθ’ όλα ύποπτη», τονίζοντας το παράδοξο της επίθεσης: «Ο κατηγορούμενος μας είπε ότι δεν είχε καμία διαφορά με τα παιδιά και δεν γνώριζε κανέναν τους. Παρ’ όλα αυτά, εκδήλωσε αυτή τη δολοφονική μανία. Πρέπει να μας εξηγήσει αύριο στην απολογία του τι ήταν αυτό που τον προκάλεσε, αν και θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία λογική εξήγηση».

Η οικογένεια, που χθες αποχαιρέτησε το παιδί της στην κηδεία, παρακολουθεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα, ζητώντας απαντήσεις για το «γιατί».

