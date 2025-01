Σεισμός ταρακούνησε την Ταϊβάν

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε σήμερα (Δευτέρα, 20/01) στην Ταϊβάν, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 23 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Γιουτζίνγκ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Οι αρχές της Ταϊβάν αναφέρουν ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,4 βαθμών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

