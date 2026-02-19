Σεισμός ταρακούνησε το Ξυλόκαστρο!

Σεισμική δόνηση 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19:28 την Πέμπτη (19/2) στο Ξυλόκαστρο.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ξυλοκάστρου με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.

Δείτε το επίκεντρο του σεισμού:

