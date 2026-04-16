Σελιανίτικα Αχαΐας: Συνελήφθη άνδρας που έκαιγε χόρτα με τη φωτιά να ξεφεύγει!

Στα Σελιανίτικα Αιγιαλείας στην Αχαΐα άνδρας έβαλε σήμερα (16/04/2026) φωτιά για να κάψει υπολείμματα καλλιέργειας. Όμως γρήγορα η φωτιά άρχισε να ξεφεύγει.

Έτσι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με 34 άτομα να επιχειρούν συνολικά, εκ των οποίων 22 πυροσβέστες, ενώ 12 ήταν μέλη δύο πεζοπόρων τμημάτων. Παράλληλα υπήρξε συνδρομή 11 οχημάτων και υδροφόρας του Δήμου Αιγιαλείας.

Ο άνδρας συνελήφθη και αναμένεται να δοθεί συνέχεια με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Πάντως η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, αν και στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής περισσότερο όμως για προληπτικούς λόγους.

