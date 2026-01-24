Σελιανίτικα και Πάτρα: Τρεις συλλήψεις για κατοχή κάνναβης σε αστυνομικούς ελέγχους

Συνελήφθησαν χθες το βράδυ στα Σελιανίτικα δύο ημεδαποί άνδρες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή.

Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2,2 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε μίγμα καπνού και κάνναβης.

Παράλληλα, χθες το βράδυ στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης προχώρησαν στη σύλληψη ακόμη ενός ημεδαπού άνδρα, καθώς σε έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

