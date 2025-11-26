Σεμερτζίδου στην εξεταστική: Προθεσμία, απειλές, δάνεια 2,6 εκατ. ευρώ και η απολογία για τον σύντροφο και τα «τυχερά παιχνίδια»

Η Πόπη Σεμερτζίδου, γνωστή από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσε εκ νέου στην εξεταστική επιτροπή, καταγγέλλοντας στοχοποίηση και απειλές. Απαντώντας στις ερωτήσεις των βουλευτών, μίλησε για το πόρισμα περί 2,6 εκατ. ευρώ, τα κέρδη του συντρόφου της από τυχερά παιχνίδια, τη σχέση της με τη ΝΔ, καθώς και για τις επαφές της με πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σεμερτζίδου στην εξεταστική: Προθεσμία, απειλές, δάνεια 2,6 εκατ. ευρώ και η απολογία για τον σύντροφο και τα «τυχερά παιχνίδια»
26 Νοέ. 2025 11:47
Pelop News

Ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε ξανά η Πόπη Σεμερτζίδου, η αποκαλούμενη «αγρότισσα με τη Ferrari», επαναλαμβάνοντας ότι η ίδια και η οικογένειά της έχουν στοχοποιηθεί αδικαιολόγητα. Κατά την κατάθεσή της δέχτηκε σειρά ερωτήσεων για το πόρισμα της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, για τον σύντροφό της και τα κέρδη του στα τυχερά παιχνίδια, αλλά και για τις σχέσεις της με πολιτικά πρόσωπα και παράγοντες του αγροτικού χώρου.

Απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις των μελών της επιτροπής για το πόρισμα της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, σύμφωνα με το οποίο η ίδια και συγγενικά της πρόσωπα εμφανίζονται να έχουν λάβει περίπου 2,6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ –με 1,5 εκατ. να μην έχει διατεθεί για τους σκοπούς που χορηγήθηκε– υποστήριξε ότι «όλες οι δραστηριότητες και τα εισοδήματα είναι νόμιμα». Χαρακτήρισε το πόρισμα «βασισμένο σε υπόνοιες» και ανέφερε ότι πριν από δύο δεκαετίες είχε δεχθεί εξονυχιστικό έλεγχο από την Οικονομική Αστυνομία, χωρίς –όπως είπε– να προκύψει κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον προκάλεσε η στιχομυθία της με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, σχετικά με τα κέρδη του συντρόφου της, Χρήστου Μαγειρία, από τυχερά παιχνίδια.

Στη σχετική ερώτηση, η κ. Σεμερτζίδου απάντησε ότι δεν θυμάται τα ποσά ή πότε κερδήθηκαν, ενώ όταν η κ. Αποστολάκη την ρώτησε αν «ξέχασε ότι κέρδισε το Τζόκερ», απάντησε: «Όταν το κερδίζει ο σύντροφός μου… δεν είμαι μαζί του για τα λεφτά».

Η μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι υπήρξε υποψήφια βουλευτής της ΝΔ το 2019 και στις περιφερειακές εκλογές του 2023, εκφράζοντας μάλιστα τη δυσαρέσκειά της επειδή δεν συμπεριλήφθηκε στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στις τελευταίες εθνικές εκλογές: «Το δικαιούμουν κατά την άποψή μου», ανέφερε. Τόνισε ότι η παραίτησή της από τη θέση της συντονίστριας κοινοτικών πόρων του κόμματος ήταν αποκλειστικά δική της απόφαση.

Σε ερωτήσεις σχετικά με τις επαφές της με πρόσωπα που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση, όπως τους επονομαζόμενους «Φραπέ» και «Χασάπη», η κ. Σεμερτζίδου δήλωσε ότι δεν θυμάται να έχει γνωρίσει τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπέ»), αλλά παραδέχτηκε ότι είχε συναντήσει τον Ανδρέα Στρατάκη («Χασάπη») σε εκδήλωση του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, στην οποία παρευρισκόταν και ο σύντροφός της.

Κατά την κατάθεσή της επέμεινε ότι δεν υπήρξε εμπλοκή της ίδιας ή της οικογένειάς της σε παράνομες ενέργειες, ζητώντας –όπως είπε– «να σταματήσει η στοχοποίηση χωρίς καταδικαστική απόφαση».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:06 Φρίκη: 20χρονος και ο σύντροφός του κατηγορούνται ότι ασελγούσαν στα ανίψια του, 2 και 4 χρόνων – Η καταγγελία της μητέρας των παιδιών
12:59 Νέες καταγγελίες από τον πρώην σύζυγο της δασκάλας στο Λουτράκι: «Είχα ζητήσει να πάει σε γιατρό – Κάτι δεν πάει καλά»
12:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή και των 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις ζήτησε ο Εισαγγελέας – Παρών στο δικαστήριο μόνο ο γνωστός ηθοποιός
12:46 Γαλλία: Τέσσερις συλλήψεις για κατασκοπεία – Στο στόχαστρο οργάνωση με φιλορωσική δράση
12:41 Νέες λεπτομέρειες για την τραγωδία στη Ρόδο: Ακρωτηριασμός για τον 39χρονο, πατέρα δύο παιδιών – Θρήνος για τον 19χρονο ΕΠΟΠ
12:32 «Ζούσατε μέσα στα λούσα»: Η επίθεση Κωνσταντοπούλου στη Σεμερτζίδου άναψε φωτιές στην Εξεταστική
12:24 Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Τέσσερις νεκροί, παγιδευμένοι ένοικοι και αναβάθμιση συναγερμού σε επίπεδο 4
12:19 «Μαμά είσαι καλά;»: Το μήνυμα στο κινητό και οι απενεργοποιημένες κάμερες – Νέα δεδομένα για τη δολοφονία στη Σαλαμίνα
12:10 Μητσοτάκης: «Πρώτη φορά η χώρα αποκτά συνολική στρατηγική για το δημογραφικό» – Φοροελαφρύνσεις, στέγη και νέα μέτρα έως το 2026
12:04 Adel: Επικαιροποίηση από την ΕΜΥ – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας
12:00 Πάτρα: Μυστικό δίκτυο διακίνησης κάνναβης – Πατέρας και γιος στο στόχαστρο για περίεργες κινήσεις
11:57 Ερωτήματα για την ασφάλεια της Αγίας Σοφίας μετά την είσοδο γερανών 45 τόνων – Βολές για τον τρόπο αποκατάστασης
11:52 Πήραν αυτοκίνητο για «δοκιμή» και εξαφανίστηκαν – Δικογραφία για τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη
11:47 Σεμερτζίδου στην εξεταστική: Προθεσμία, απειλές, δάνεια 2,6 εκατ. ευρώ και η απολογία για τον σύντροφο και τα «τυχερά παιχνίδια»
11:43 Προθεσμία για την Παρασκευή ζήτησε η 46χρονη της Σαλαμίνας – Υπό ψυχολογική υποστήριξη στο Ναυτικό Νοσοκομείο ο σύζυγός της
11:38 Καταγγελίες ανηλίκων για σεξουαλική παρενόχληση από 47χρονο ιερέα στη Θεσσαλονίκη
11:35 Αρχισε η εγγραφή στο Μητρώο νέων του Δήμου Αιγιαλείας
11:33 Εργατικό δυστύχημα: Νεκρός 50χρονος αρχιτεχνίτης στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά
11:29 Πάτρα: Τραυματισμός 12χρονου από κροτίδα σε Γυμνάσιο
11:27 Τραγωδία σε πεδίο βολής στη Ρόδο: Νεκρός ένας 19χρονος στρατιώτης και ένας σοβαρά τραυματίας μετά από έκρηξη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ