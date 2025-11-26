Σεμερτζίδου στην εξεταστική: Προθεσμία, απειλές, δάνεια 2,6 εκατ. ευρώ και η απολογία για τον σύντροφο και τα «τυχερά παιχνίδια»

Ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε ξανά η Πόπη Σεμερτζίδου, η αποκαλούμενη «αγρότισσα με τη Ferrari», επαναλαμβάνοντας ότι η ίδια και η οικογένειά της έχουν στοχοποιηθεί αδικαιολόγητα. Κατά την κατάθεσή της δέχτηκε σειρά ερωτήσεων για το πόρισμα της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, για τον σύντροφό της και τα κέρδη του στα τυχερά παιχνίδια, αλλά και για τις σχέσεις της με πολιτικά πρόσωπα και παράγοντες του αγροτικού χώρου.

Απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις των μελών της επιτροπής για το πόρισμα της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, σύμφωνα με το οποίο η ίδια και συγγενικά της πρόσωπα εμφανίζονται να έχουν λάβει περίπου 2,6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ –με 1,5 εκατ. να μην έχει διατεθεί για τους σκοπούς που χορηγήθηκε– υποστήριξε ότι «όλες οι δραστηριότητες και τα εισοδήματα είναι νόμιμα». Χαρακτήρισε το πόρισμα «βασισμένο σε υπόνοιες» και ανέφερε ότι πριν από δύο δεκαετίες είχε δεχθεί εξονυχιστικό έλεγχο από την Οικονομική Αστυνομία, χωρίς –όπως είπε– να προκύψει κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον προκάλεσε η στιχομυθία της με την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, σχετικά με τα κέρδη του συντρόφου της, Χρήστου Μαγειρία, από τυχερά παιχνίδια.

Στη σχετική ερώτηση, η κ. Σεμερτζίδου απάντησε ότι δεν θυμάται τα ποσά ή πότε κερδήθηκαν, ενώ όταν η κ. Αποστολάκη την ρώτησε αν «ξέχασε ότι κέρδισε το Τζόκερ», απάντησε: «Όταν το κερδίζει ο σύντροφός μου… δεν είμαι μαζί του για τα λεφτά».

Η μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι υπήρξε υποψήφια βουλευτής της ΝΔ το 2019 και στις περιφερειακές εκλογές του 2023, εκφράζοντας μάλιστα τη δυσαρέσκειά της επειδή δεν συμπεριλήφθηκε στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στις τελευταίες εθνικές εκλογές: «Το δικαιούμουν κατά την άποψή μου», ανέφερε. Τόνισε ότι η παραίτησή της από τη θέση της συντονίστριας κοινοτικών πόρων του κόμματος ήταν αποκλειστικά δική της απόφαση.

Σε ερωτήσεις σχετικά με τις επαφές της με πρόσωπα που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση, όπως τους επονομαζόμενους «Φραπέ» και «Χασάπη», η κ. Σεμερτζίδου δήλωσε ότι δεν θυμάται να έχει γνωρίσει τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπέ»), αλλά παραδέχτηκε ότι είχε συναντήσει τον Ανδρέα Στρατάκη («Χασάπη») σε εκδήλωση του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, στην οποία παρευρισκόταν και ο σύντροφός της.

Κατά την κατάθεσή της επέμεινε ότι δεν υπήρξε εμπλοκή της ίδιας ή της οικογένειάς της σε παράνομες ενέργειες, ζητώντας –όπως είπε– «να σταματήσει η στοχοποίηση χωρίς καταδικαστική απόφαση».

