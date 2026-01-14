Σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή – Σήματα συναγερμού από Ισραήλ και ΗΠΑ

Ο «πόλεμος δηλώσεων» ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και στο Ιράν φαίνεται ότι μπαίνει σε νέα, πιο επικίνδυνη φάση, με πολιτικές αποφάσεις και στρατιωτικές κινήσεις που εντείνουν τα σενάρια για επικείμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Όπως και το καλοκαίρι του 2025, όταν σημειώθηκαν αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, έτσι και τώρα το Ισραήλ και η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο.

Η Ουάσινγκτον, μετά και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, στέλνει σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει, ιδίως σε ό,τι αφορά τη στήριξη αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων στο Ιράν. Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στο πεδίο δείχνουν ότι οι διπλωματικές εντάσεις συνοδεύονται πλέον από κινήσεις υψηλού συμβολισμού και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

🇮🇱 BREAKING: Israel’s official state plane “Wing of Zion”, the aircraft used to transport leaders like Prime Minister Benjamin Netanyahu, has exited Israeli airspace amid fears of renewed conflict with Iran, according to flight tracking data. Such movements have occurred before… pic.twitter.com/npABUKVlqy — Defence Index (@Defence_Index) January 14, 2026

Η «μυστική» πτήση του Wing of Zion

Αρκετές ενδείξεις που ενισχύουν τα σενάρια στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν ήρθαν στο φως την Τρίτη (14.01.2026), όταν το «Wing of Zion» – το επίσημο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του πρωθυπουργού και του προέδρου της χώρας – απογειώθηκε αιφνιδιαστικά από τη βάση Νεβατίμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσωρινός προορισμός του Boeing ήταν η Κρήτη, όπου παρέμεινε για λίγες ώρες, πριν επιστρέψει στο νότιο Ισραήλ. Αναλυτές, ωστόσο, επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους πτήσεις σπάνια είναι τυχαίες, ιδίως σε περιόδους αυξημένης έντασης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, πριν από την προσγείωση, το αεροσκάφος φέρεται να έστειλε κωδικοποιημένο σήμα, διευκρινίζοντας πως ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν επέβαινε σε αυτό. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η πτήση εντάσσεται σε άσκηση εκκένωσης της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, σε μια συγκυρία όπου – σύμφωνα με διεθνείς πηγές – ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στα χέρια του λίστα με 50 στρατιωτικούς στόχους υψηλής αξίας στο Ιράν.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υπενθυμίζουν ότι παρόμοιες κινήσεις του κυβερνητικού αεροσκάφους είχαν προηγηθεί και πριν από τις τρεις προηγούμενες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για προετοιμασία ευρύτερων επιχειρήσεων.

«Φτερό με φτερό» με Ιορδανία και Τουρκία

Κατά τη διάρκεια της πτήσης προς την Κρήτη, καταγράφηκε ακόμη ένα ασυνήθιστο περιστατικό: το «Wing of Zion» πετούσε για λίγη ώρα «φτερό με φτερό» με κυβερνητικό αεροσκάφος της Ιορδανίας, ενώ πλησίασε και αεροσκάφος τύπου ATR-72 του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού. Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν νέα ερωτήματα και αναλύσεις για πιθανό συντονισμό ή αυξημένη επιτήρηση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Εντολή Τραμπ για αποχώρηση από το Κατάρ

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την αποχώρηση μέρους του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ – τη μεγαλύτερη στρατιωτική εγκατάσταση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή – το αργότερο έως το βράδυ της Τετάρτης (14.01.2026). Η απόφαση χαρακτηρίζεται ως προληπτικό μέτρο, υπό το βάρος προειδοποιήσεων από την Τεχεράνη ότι θα στοχεύσει αμερικανικές βάσεις εάν υπάρξει παρέμβαση υπέρ των Ιρανών διαδηλωτών.

Στην Αλ Ουντέιντ σταθμεύουν περίπου 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες και εκεί εδρεύει το αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM). Αν και δεν προβλέπεται πλήρης εκκένωση, το Κατάρ επιβεβαίωσε ότι τα μέτρα λαμβάνονται λόγω των αυξανόμενων περιφερειακών εντάσεων, δείχνοντας πως οι απειλές του Ιράν αντιμετωπίζονται με τη δέουσα σοβαρότητα.

Κλίμα πολεμικής ετοιμότητας

Η συγκυρία των εξελίξεων, οι κινήσεις του Ισραήλ, η αυξημένη αμερικανική επιφυλακή και οι σκληρές προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη συνθέτουν ένα σκηνικό υψηλής έντασης. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι οι επόμενες ώρες και ημέρες θα είναι κρίσιμες, καθώς οποιοδήποτε λάθος υπολογισμού μπορεί να οδηγήσει σε γενικευμένη σύγκρουση.

Προς το παρόν, όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί ανησυχώντας μια κλιμάκωση που θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή και πέρα από αυτή.

