Σενάρια στρατιωτικής κλιμάκωσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν – Τα σχέδια του Πενταγώνου και οι κίνδυνοι γενικευμένης σύγκρουσης

Εναλλακτικά στρατιωτικά σενάρια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποφασιστική κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν επεξεργάζεται το Πεντάγωνο, σύμφωνα με αποκαλύψεις του Axios που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν συνδυασμό χερσαίων επιχειρήσεων και εκτεταμένων αεροπορικών επιδρομών, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν και παραμείνει κλειστό το Στενό του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή αγορά ενέργειας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια επίδειξη ισχύος μεγάλης κλίμακας θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Ουάσιγκτον ή να επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να παρουσιάσει την έκβαση της κρίσης ως πολιτική νίκη. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι η εξέλιξη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις αντιδράσεις της Τεχεράνης, με τον κίνδυνο παρατεταμένων εχθροπραξιών να παραμένει υψηλός.

Τα σενάρια για το «τελικό χτύπημα»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εξετάζονται τέσσερις βασικές στρατιωτικές επιλογές:

Επιχείρηση εισβολής ή αποκλεισμού στο νησί Χαργκ, βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν

Στρατιωτική δράση στο νησί Λαράκ, κρίσιμο σημείο για τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ

Κατάληψη του νησιού Αμπού Μούσα και δύο μικρότερων νησίδων στη δυτική είσοδο του Στενού

Παρεμπόδιση ή κατάληψη πλοίων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σενάριο για το Αμπού Μούσα, το οποίο ελέγχεται από το Ιράν αλλά διεκδικείται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στοιχείο που θα μπορούσε να διευρύνει τη σύγκρουση σε περιφερειακό επίπεδο.

Σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις και πυρηνικές εγκαταστάσεις

Παράλληλα, το Πεντάγωνο έχει επεξεργαστεί σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις εντός του Ιράν, με στόχο την εξασφάλιση αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε υπόγειες εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, ένα τέτοιο σενάριο χαρακτηρίζεται εξαιρετικά περίπλοκο και επικίνδυνο, γεγονός που καθιστά πιθανότερη την επιλογή εκτεταμένων αεροπορικών βομβαρδισμών με στόχο την καταστροφή κρίσιμων υποδομών και τον περιορισμό της πρόσβασης της Τεχεράνης σε πυρηνικό υλικό.

Μέχρι στιγμής, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει οριστικές αποφάσεις, ενώ αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου χαρακτηρίζουν υποθετικό το ενδεχόμενο άμεσης χερσαίας εμπλοκής. Παρά ταύτα, θεωρείται έτοιμος να κλιμακώσει τη στρατιωτική πίεση εφόσον οι συνομιλίες δεν αποδώσουν.

Απειλές για βομβαρδισμούς και ενίσχυση δυνάμεων

Σε πρώτο στάδιο, δεν αποκλείεται η υλοποίηση απειλών για στοχευμένους βομβαρδισμούς ενεργειακών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ήδη για εκτεταμένα αντίποινα σε όλη την περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος είναι έτοιμος να πλήξει «πιο σκληρά από ποτέ», τονίζοντας ότι «δεν μπλοφάρει» και πως το Ιράν δεν θα πρέπει να υποτιμήσει τις αμερικανικές προθέσεις.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ προχωρούν σε ενίσχυση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Μέση Ανατολή, με ανάπτυξη επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών, χιλιάδων στρατιωτών και μονάδων πεζοναυτών, καθώς και τη μετακίνηση του διοικητικού επιτελείου της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας.

Η αντίδραση της Τεχεράνης και οι φόβοι για αιφνιδιασμό

Από την πλευρά του Ιράν, οι αξιωματούχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις αμερικανικές πρωτοβουλίες για διάλογο, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να αποτελούν κάλυψη για αιφνιδιαστική στρατιωτική επιχείρηση.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι υπάρχουν ενδείξεις σχεδιασμού επιχείρησης για κατάληψη ιρανικού νησιού, με τη στήριξη περιφερειακής χώρας.

«Όλες οι κινήσεις του εχθρού παρακολουθούνται στενά. Σε περίπτωση επίθεσης, ζωτικές υποδομές των αντιπάλων θα αποτελέσουν στόχο συνεχών επιθέσεων χωρίς περιορισμούς», προειδοποίησε.

Σε τεντωμένο σχοινί η Μέση Ανατολή

Το σύνολο των εξελίξεων καταδεικνύει ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, με το ενδεχόμενο μιας ευρείας στρατιωτικής σύγκρουσης να παραμένει ανοιχτό.

Η πορεία των διαπραγματεύσεων, αλλά και οι στρατηγικές επιλογές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, θα καθορίσουν εάν η κρίση θα αποκλιμακωθεί ή θα οδηγηθεί σε μια νέα, επικίνδυνη φάση αστάθειας με διεθνείς επιπτώσεις.

